Вильфанд предупредил об аномальных морозах и снеге в регионах РФ

Непогода ожидает ряд регионов России в ближайшие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ленинградской, Псковской, Нижегородской, Калининградской областях и Краснодарском крае синоптики прогнозируют сильные осадки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также, по его словам, в некоторых регионах ожидается аномально холодная погода.

«Опасные и неблагоприятные явления прогнозируются в ближайшие дни в некоторых регионах. 23—25 декабря в Вологодской, Архангельской областях, Ненецком автономном округе ожидается аномально холодная погода. Температура будет ниже нормы на 7-12 градусов», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС.

С 23 по 24 декабря в Орловской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Московской, Тверской, Ярославской областях температура будет ниже нормы на семь и более градусов. В четверг и пятницу в Ленинградской области будет сильный снег, метель, ветер до 20 м/с. Непогода в ближайшие дни также ожидается на Кубани.

Ранее Вильфанд заявлял, что на европейской территории страны в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание. Такое явление можно назвать «волной холода», передает телеканал 360. Россиянам стоит готовиться к температурам в 20-25 градусов, уточняет MK.RU .