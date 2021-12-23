23 декабря 2021

В Госдуме рассказали о главном приоритете Путина

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Путин на конференции. Москва, путин владимир, пресс-конференция владимира путина
Для Владимира Путина безусловным приоритетом является сохранения жизни и здоровья россиян Фото:
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Пресс-конференция Путина-2021

Безусловным приоритетом российского президента Владимира Путина является стремление сохранить жизнь и здоровье жителей страны. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Безусловным приоритетом для Президента является стремление сохранить жизнь и здоровье людей», — приводит слова Хубезова пресс-служба фракции «Единая Россия». Он назвал два пути развития борьбы с коронавирусной инфекцией: первый — вакцинация, второй — «с надрывом», когда придется вновь разворачивать койки, покупать лекарства и кислород, а также задействовать волонтеров и врачей, которые «и так смертельно устали».

Хубезов считает, что с достижением коллективного иммунитета уйдет сразу несколько проблем. Он сообщил, что в этом случае значительно снизится смертность россиян, врачи начнут возвращаться к своей привычной работе, а экономика будет постепенно восстанавливаться.

Ранее, 23 декабря, Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о том, что у россиян сократилась продолжительность жизни, что безусловно связано с пандемией COVID-19. Что касается прививки от этой болезни, президент РФ отметил, что в стране низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4. Путин призвал распространять вакцины как можно в большем количестве. Он добавил, что людям нужно терпеливо объяснять необходимость вакцинации, особенно антиваксерам.

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Безусловным приоритетом российского президента Владимира Путина является стремление сохранить жизнь и здоровье жителей страны. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Безусловным приоритетом для Президента является стремление сохранить жизнь и здоровье людей», — приводит слова Хубезова пресс-служба фракции «Единая Россия». Он назвал два пути развития борьбы с коронавирусной инфекцией: первый — вакцинация, второй — «с надрывом», когда придется вновь разворачивать койки, покупать лекарства и кислород, а также задействовать волонтеров и врачей, которые «и так смертельно устали». Хубезов считает, что с достижением коллективного иммунитета уйдет сразу несколько проблем. Он сообщил, что в этом случае значительно снизится смертность россиян, врачи начнут возвращаться к своей привычной работе, а экономика будет постепенно восстанавливаться. Ранее, 23 декабря, Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о том, что у россиян сократилась продолжительность жизни, что безусловно связано с пандемией COVID-19. Что касается прививки от этой болезни, президент РФ отметил, что в стране низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4. Путин призвал распространять вакцины как можно в большем количестве. Он добавил, что людям нужно терпеливо объяснять необходимость вакцинации, особенно антиваксерам.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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