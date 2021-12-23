В Госдуме рассказали о главном приоритете Путина

23 декабря 2021 в 23:57 Размер текста - 17 +

Для Владимира Путина безусловным приоритетом является сохранения жизни и здоровья россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Безусловным приоритетом российского президента Владимира Путина является стремление сохранить жизнь и здоровье жителей страны. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Безусловным приоритетом для Президента является стремление сохранить жизнь и здоровье людей», — приводит слова Хубезова пресс-служба фракции «Единая Россия». Он назвал два пути развития борьбы с коронавирусной инфекцией: первый — вакцинация, второй — «с надрывом», когда придется вновь разворачивать койки, покупать лекарства и кислород, а также задействовать волонтеров и врачей, которые «и так смертельно устали». Хубезов считает, что с достижением коллективного иммунитета уйдет сразу несколько проблем. Он сообщил, что в этом случае значительно снизится смертность россиян, врачи начнут возвращаться к своей привычной работе, а экономика будет постепенно восстанавливаться. Ранее, 23 декабря, Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о том, что у россиян сократилась продолжительность жизни, что безусловно связано с пандемией COVID-19. Что касается прививки от этой болезни, президент РФ отметил, что в стране низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4. Путин призвал распространять вакцины как можно в большем количестве. Он добавил, что людям нужно терпеливо объяснять необходимость вакцинации, особенно антиваксерам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Безусловным приоритетом российского президента Владимира Путина является стремление сохранить жизнь и здоровье жителей страны. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Безусловным приоритетом для Президента является стремление сохранить жизнь и здоровье людей», — приводит слова Хубезова пресс-служба фракции «Единая Россия». Он назвал два пути развития борьбы с коронавирусной инфекцией: первый — вакцинация, второй — «с надрывом», когда придется вновь разворачивать койки, покупать лекарства и кислород, а также задействовать волонтеров и врачей, которые «и так смертельно устали». Хубезов считает, что с достижением коллективного иммунитета уйдет сразу несколько проблем. Он сообщил, что в этом случае значительно снизится смертность россиян, врачи начнут возвращаться к своей привычной работе, а экономика будет постепенно восстанавливаться. Ранее, 23 декабря, Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о том, что у россиян сократилась продолжительность жизни, что безусловно связано с пандемией COVID-19. Что касается прививки от этой болезни, президент РФ отметил, что в стране низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4. Путин призвал распространять вакцины как можно в большем количестве. Он добавил, что людям нужно терпеливо объяснять необходимость вакцинации, особенно антиваксерам.