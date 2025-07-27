27 июля 2025

В Нижнем Тагиле неожиданно скончалась руководитель конного клуба

В Нижнем Тагиле погибла руководитель конного клуба «Уралец»
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина скончалась 26 июля
Женщина скончалась 26 июля Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) скоропостижно скончалась руководитель конно-спортивного клуба «Уралец» Наталья Горохова. Об этом сообщают представители КСК в соцсетях. 

«Друзья, у нас случилось большое горе… Нелепый трагический случай забрал от нас навсегда замечательного человека, руководителя КСК „Уралец“ — Наташу Горохову. Она была верным другом, настоящим профессионалом, любящей женой и мамой», — сказано в посте. Женщине было 40 лет, у нее остались муж и двое детей.

Все неравнодушные оказались в шоке от новости и выражают соболезнования в комментариях клуба. «Как так? 26 июля днем дочь каталась с ней на лошади, и такое... Ужасная новость», — написала одна из подписчиц.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) скоропостижно скончалась руководитель конно-спортивного клуба «Уралец» Наталья Горохова. Об этом сообщают представители КСК в соцсетях.  «Друзья, у нас случилось большое горе… Нелепый трагический случай забрал от нас навсегда замечательного человека, руководителя КСК „Уралец“ — Наташу Горохову. Она была верным другом, настоящим профессионалом, любящей женой и мамой», — сказано в посте. Женщине было 40 лет, у нее остались муж и двое детей. Все неравнодушные оказались в шоке от новости и выражают соболезнования в комментариях клуба. «Как так? 26 июля днем дочь каталась с ней на лошади, и такое... Ужасная новость», — написала одна из подписчиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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