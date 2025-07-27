В Нижнем Тагиле неожиданно скончалась руководитель конного клуба

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) скоропостижно скончалась руководитель конно-спортивного клуба «Уралец» Наталья Горохова. Об этом сообщают представители КСК в соцсетях.
«Друзья, у нас случилось большое горе… Нелепый трагический случай забрал от нас навсегда замечательного человека, руководителя КСК „Уралец“ — Наташу Горохову. Она была верным другом, настоящим профессионалом, любящей женой и мамой», — сказано в посте. Женщине было 40 лет, у нее остались муж и двое детей.
Все неравнодушные оказались в шоке от новости и выражают соболезнования в комментариях клуба. «Как так? 26 июля днем дочь каталась с ней на лошади, и такое... Ужасная новость», — написала одна из подписчиц.
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