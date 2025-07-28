МЧС объявило экстренное предупреждение для свердловчан

Сильные дожди прогнозируют на 29 июля
В Свердловской области 29 июля сохранится непогода — на регион обрушатся сильные дожди. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Соблюдайте меры предосторожности! Закройте окна и двери, а также проверьте ливневую канализацию — владельцам частных домов: очистите стоки от мусора», — сказали спасатели.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!