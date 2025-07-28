Центр Екатеринбурга перекроют ради шествия ветеранов ВДВ

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Перекрытие будет кратковременным
Перекрытие будет кратковременным Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга в День Воздушно-десантных войск (2 августа) перекроют на время шествия колонны военнослужащих. Они дойдут до мемориала «Черный тюльпан», где пройдет митинг и возложение цветов, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Предусмотрено кратковременное оперативное ограничение движения транспортных средств с 09:45 до 10:15», — пояснили там. Позже в честь Дня ВДВ в городе проведут еще несколько мероприятий.

На время шествия нельзя будет проехать по маршруту: от памятника основателям города Екатеринбурга В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину — проспект Ленина — гостиница «Исеть» — Луначарского — Первомайская — площадь Советской Армии — мемориал «Черный тюльпан». Маршруты общественного транспорта не изменят.

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Центральные улицы Екатеринбурга в День Воздушно-десантных войск (2 августа) перекроют на время шествия колонны военнослужащих. Они дойдут до мемориала «Черный тюльпан», где пройдет митинг и возложение цветов, рассказали в пресс-службе мэрии. «Предусмотрено кратковременное оперативное ограничение движения транспортных средств с 09:45 до 10:15», — пояснили там. Позже в честь Дня ВДВ в городе проведут еще несколько мероприятий. На время шествия нельзя будет проехать по маршруту: от памятника основателям города Екатеринбурга В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину — проспект Ленина — гостиница «Исеть» — Луначарского — Первомайская — площадь Советской Армии — мемориал «Черный тюльпан». Маршруты общественного транспорта не изменят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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