Центр Екатеринбурга перекроют ради шествия ветеранов ВДВ

Центральные улицы Екатеринбурга в День Воздушно-десантных войск (2 августа) перекроют на время шествия колонны военнослужащих. Они дойдут до мемориала «Черный тюльпан», где пройдет митинг и возложение цветов, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Предусмотрено кратковременное оперативное ограничение движения транспортных средств с 09:45 до 10:15», — пояснили там. Позже в честь Дня ВДВ в городе проведут еще несколько мероприятий.
На время шествия нельзя будет проехать по маршруту: от памятника основателям города Екатеринбурга В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину — проспект Ленина — гостиница «Исеть» — Луначарского — Первомайская — площадь Советской Армии — мемориал «Черный тюльпан». Маршруты общественного транспорта не изменят.
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