27 июля 2025

В центре Екатеринбурга из-за коммунальной аварии перекрыли улицу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Как долго продлится перекрытие, не уточняется
Как долго продлится перекрытие, не уточняется Фото:

В центре Екатеринбурга перекрыли движение на одном из участков на улице Первомайская. Виной всему стала коммунальная авария, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. 

«Отрезок улицы Первомайской от Карла Либкнехта до Тургенева перекрыт. Вообще. Не ездите там, скоро будет работать „Водоканал“, у них авария на сетях», — говорится в сообщении.

URA.RU направило запросы в городскую Госавтоинспекцию и «Водоканал». Ответ ожидается. 

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В центре Екатеринбурга перекрыли движение на одном из участков на улице Первомайская. Виной всему стала коммунальная авария, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.  «Отрезок улицы Первомайской от Карла Либкнехта до Тургенева перекрыт. Вообще. Не ездите там, скоро будет работать „Водоканал“, у них авария на сетях», — говорится в сообщении. URA.RU направило запросы в городскую Госавтоинспекцию и «Водоканал». Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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