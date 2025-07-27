Как долго продлится перекрытие, не уточняется
В центре Екатеринбурга перекрыли движение на одном из участков на улице Первомайская. Виной всему стала коммунальная авария, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.
«Отрезок улицы Первомайской от Карла Либкнехта до Тургенева перекрыт. Вообще. Не ездите там, скоро будет работать „Водоканал“, у них авария на сетях», — говорится в сообщении.
URA.RU направило запросы в городскую Госавтоинспекцию и «Водоканал». Ответ ожидается.
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