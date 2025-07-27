27 июля 2025

В природном парке «Оленьи Ручьи» вырубят пихты, смертельно опасные для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по нелегальным елочным базарам. Челябинск, шишки, елочный базар, пихта
Из-за вредителя пихты умирают и могут упасть на людей Фото:

В легендарном природном парке «Оленьи Ручьи» (Нижние Серги, Свердловская область) сложилась опасная ситуация с пихтами, которые повредил жук — уссурийский полиграф. Деревья сохнут и через пару лет могут упасть на туристические маршруты. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией лесовосстановления, защиты леса и лесопользования УрО РАН Василий Пономарев.

«В Оленьих Ручьях много пихты, поврежденной этим вредителем — примерно 60% вдоль троп. Деревья сейчас усыхают и через два года начнут валиться на мосты и маршруты — а это опасность для туристов. Я озвучил проблему на совещании свердловского правительства, также по согласованию с парком отправлено письмо в региональное минприроды. Вопрос надо решать и вырубать пихты вдоль троп», — заявил Пономарев.

Уссурийский полиграф — опасный жук-короед, который специализируется именно на пихтах. На данный момент в Свердловской области зафиксировано несколько очагов поражения. Шесть лесных зон Россельхознадзор объявил карантинными, еще две готовятся объявить. Аналогичная ситуация складывается и в других регионах УрФО и в Пермском крае. Нашествие паразита на леса Урала и Сибири ученые называют экологической катастрофой.


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В легендарном природном парке «Оленьи Ручьи» (Нижние Серги, Свердловская область) сложилась опасная ситуация с пихтами, которые повредил жук — уссурийский полиграф. Деревья сохнут и через пару лет могут упасть на туристические маршруты. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией лесовосстановления, защиты леса и лесопользования УрО РАН Василий Пономарев. «В Оленьих Ручьях много пихты, поврежденной этим вредителем — примерно 60% вдоль троп. Деревья сейчас усыхают и через два года начнут валиться на мосты и маршруты — а это опасность для туристов. Я озвучил проблему на совещании свердловского правительства, также по согласованию с парком отправлено письмо в региональное минприроды. Вопрос надо решать и вырубать пихты вдоль троп», — заявил Пономарев. Уссурийский полиграф — опасный жук-короед, который специализируется именно на пихтах. На данный момент в Свердловской области зафиксировано несколько очагов поражения. Шесть лесных зон Россельхознадзор объявил карантинными, еще две готовятся объявить. Аналогичная ситуация складывается и в других регионах УрФО и в Пермском крае. Нашествие паразита на леса Урала и Сибири ученые называют экологической катастрофой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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