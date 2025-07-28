В Литературном квартале Екатеринбурга начали сносить дома, построенные в прошлом столетии. Всего на участке между улицами Первомайской, Горького и Пролетарской техника снесла четыре здания, рассказали URA.RU в пресс-службе застройщика «Брусника».
«Мы сносим объекты, не являющиеся культурным наследием и, по мнению квалифицированных экспертов, не обладающие исторической и архитектурной ценностью», — пояснили там. Отмечается, что работы согласованы с Госохраной по проекту реставрации Золотосплавной лаборатории.
Под снос пошли постройки на улице Первомайской: лабораторный корпус, автосервис, два конторских здания. Они были построены в период с 1930 по 2004 годы.
Комплекс построек XIX века «Брусника» приобрела порядка пяти лет назад. В историческом квартале компания планирует открыть гостиницу «Гранд отель Екатеринбург» и музей золота, со стороны улицы Пролетарской — построить жилой дом на 37 квартир, а летом начать противоаварийные работы на одном из объектов.
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