В Литквартале Екатеринбурга сровняли с землей несколько домов. Фото, видео

В Литературном квартале Екатеринбурга начали сносить старинные дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания были построены с 1930 по 2004 годы
Здания были построены с 1930 по 2004 годы Фото:

В Литературном квартале Екатеринбурга начали сносить дома, построенные в прошлом столетии. Всего на участке между улицами Первомайской, Горького и Пролетарской техника снесла четыре здания, рассказали URA.RU в пресс-службе застройщика «Брусника».

«Мы сносим объекты, не являющиеся культурным наследием и, по мнению квалифицированных экспертов, не обладающие исторической и архитектурной ценностью», — пояснили там. Отмечается, что работы согласованы с Госохраной по проекту реставрации Золотосплавной лаборатории.

Под снос пошли постройки на улице Первомайской: лабораторный корпус, автосервис, два конторских здания. Они были построены в период с 1930 по 2004 годы.

Комплекс построек XIX века «Брусника» приобрела порядка пяти лет назад. В историческом квартале компания планирует открыть гостиницу «Гранд отель Екатеринбург» и музей золота, со стороны улицы Пролетарской — построить жилой дом на 37 квартир, а летом начать противоаварийные работы на одном из объектов.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Литературном квартале Екатеринбурга начали сносить дома, построенные в прошлом столетии. Всего на участке между улицами Первомайской, Горького и Пролетарской техника снесла четыре здания, рассказали URA.RU в пресс-службе застройщика «Брусника». «Мы сносим объекты, не являющиеся культурным наследием и, по мнению квалифицированных экспертов, не обладающие исторической и архитектурной ценностью», — пояснили там. Отмечается, что работы согласованы с Госохраной по проекту реставрации Золотосплавной лаборатории. Под снос пошли постройки на улице Первомайской: лабораторный корпус, автосервис, два конторских здания. Они были построены в период с 1930 по 2004 годы. Комплекс построек XIX века «Брусника» приобрела порядка пяти лет назад. В историческом квартале компания планирует открыть гостиницу «Гранд отель Екатеринбург» и музей золота, со стороны улицы Пролетарской — построить жилой дом на 37 квартир, а летом начать противоаварийные работы на одном из объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...