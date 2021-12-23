23 декабря 2021

Пермяки требуют наказать живодера за жестокое убийство собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, проход запрещен, закрытая территория, щенок, сторожевой пес, осторожно злая собака, охраняемая зона
Убитому щенку было 11 месяцев (фото из архива) Фото:

Жители Березников (Пермский край) требуют наказать мужчину, который убил 11-месячного щенка. Об этом волонтеры сообщают в группе «ЯмыЕкки. Наказать убийцу Екки» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, заявление о преступлении уже подано в полицию.

«Наверное почти уже каждому из вас известно о диком происшествии в п. Железнодорожный, где от рук живодера погибло беззащитное создание — 11-месячный щенок Екки. На данный момент создана группа, целью которой является привлечение живодера к уголовной ответственности», — сообщается в группе.

По словам активистов, в начале декабря мужчина, избивая щенка, протащил его до леса, где и закопал. Они отмечают, что собаку он взял в местном приюте. Об издевательствах над животным волонтеры узнали только после смерти собаки.

Получить оперативную информацию от отдела полиции по Березниковскому городскому округу не удалось. Номер сотрудника, ответственного за работу со СМИ, недоступен.

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Жители Березников (Пермский край) требуют наказать мужчину, который убил 11-месячного щенка. Об этом волонтеры сообщают в группе «ЯмыЕкки. Наказать убийцу Екки» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, заявление о преступлении уже подано в полицию. «Наверное почти уже каждому из вас известно о диком происшествии в п. Железнодорожный, где от рук живодера погибло беззащитное создание — 11-месячный щенок Екки. На данный момент создана группа, целью которой является привлечение живодера к уголовной ответственности», — сообщается в группе. По словам активистов, в начале декабря мужчина, избивая щенка, протащил его до леса, где и закопал. Они отмечают, что собаку он взял в местном приюте. Об издевательствах над животным волонтеры узнали только после смерти собаки. Получить оперативную информацию от отдела полиции по Березниковскому городскому округу не удалось. Номер сотрудника, ответственного за работу со СМИ, недоступен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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