23 декабря 2021

Власти Екатеринбурга запретили разборки с пассажирами в автобусах. Водителям дана жесткая инструкция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, маски, эпидемия, автобус, медицинская маска, виды екатеринбурга, коронавирус, пандемия коронавируса
В случае спорных ситуаций водители должны вызывать полицию, напомнили в мэрии Фото:

После скандала с пенсионеркой, которую выволокли из автобуса в Екатеринбурге, перевозчиков вызвали на разговор в горадминистрацию. Коммерсантам дана инструкция: водители больше не должны самостоятельно разбираться с пассажирами — только в присутствии полиции.

«Осуществлять высадку пассажиров недопустимо, тем более когда на улице минусовая температура. Ни кондуктор, ни водитель не имеют на это никакого права. И неважно, оплатил человек билет, есть ли средства на карте или нет. Тем более, когда это касается детей и пожилых людей. Если есть какой-то конфликт, необходимо вызвать сотрудников полиции, чтобы они могли принять меры», — цитирует пресс-служба «серого дома» начальника транспортного комитета Игоря Ощепкова. На совещании также был профильный вице-мэр Алексей Бубнов.

Упомянутый инцидент с пенсионеркой произошел на маршруте №012 18 декабря. По свидетельствам очевидцев, сначала водитель прижал пожилую женщину дверью, затем вытащил пенсионерку и бросил на асфальте. Пассажиры посчитали, что водителя разозлила медлительность пострадавшей. Проверкой инцидента занялись прокуратура и Следственный комитет. Бубнов говорил, что, по его данным, мужчину могут депортировать.

Директор компании «Урал-Трейд» Алексей Карпычев заявил URA.RU, что женщина была пьяна. А водитель не выволакивал ее, а помогал выйти, так как она не могла справиться сама.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После скандала с пенсионеркой, которую выволокли из автобуса в Екатеринбурге, перевозчиков вызвали на разговор в горадминистрацию. Коммерсантам дана инструкция: водители больше не должны самостоятельно разбираться с пассажирами — только в присутствии полиции. «Осуществлять высадку пассажиров недопустимо, тем более когда на улице минусовая температура. Ни кондуктор, ни водитель не имеют на это никакого права. И неважно, оплатил человек билет, есть ли средства на карте или нет. Тем более, когда это касается детей и пожилых людей. Если есть какой-то конфликт, необходимо вызвать сотрудников полиции, чтобы они могли принять меры», — цитирует пресс-служба «серого дома» начальника транспортного комитета Игоря Ощепкова. На совещании также был профильный вице-мэр Алексей Бубнов. Упомянутый инцидент с пенсионеркой произошел на маршруте №012 18 декабря. По свидетельствам очевидцев, сначала водитель прижал пожилую женщину дверью, затем вытащил пенсионерку и бросил на асфальте. Пассажиры посчитали, что водителя разозлила медлительность пострадавшей. Проверкой инцидента занялись прокуратура и Следственный комитет. Бубнов говорил, что, по его данным, мужчину могут депортировать. Директор компании «Урал-Трейд» Алексей Карпычев заявил URA.RU, что женщина была пьяна. А водитель не выволакивал ее, а помогал выйти, так как она не могла справиться сама.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...