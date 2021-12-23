В случае спорных ситуаций водители должны вызывать полицию, напомнили в мэрии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

После скандала с пенсионеркой, которую выволокли из автобуса в Екатеринбурге, перевозчиков вызвали на разговор в горадминистрацию. Коммерсантам дана инструкция: водители больше не должны самостоятельно разбираться с пассажирами — только в присутствии полиции.

«Осуществлять высадку пассажиров недопустимо, тем более когда на улице минусовая температура. Ни кондуктор, ни водитель не имеют на это никакого права. И неважно, оплатил человек билет, есть ли средства на карте или нет. Тем более, когда это касается детей и пожилых людей. Если есть какой-то конфликт, необходимо вызвать сотрудников полиции, чтобы они могли принять меры», — цитирует пресс-служба «серого дома» начальника транспортного комитета Игоря Ощепкова. На совещании также был профильный вице-мэр Алексей Бубнов.

Упомянутый инцидент с пенсионеркой произошел на маршруте №012 18 декабря. По свидетельствам очевидцев, сначала водитель прижал пожилую женщину дверью, затем вытащил пенсионерку и бросил на асфальте. Пассажиры посчитали, что водителя разозлила медлительность пострадавшей. Проверкой инцидента занялись прокуратура и Следственный комитет. Бубнов говорил, что, по его данным, мужчину могут депортировать.

Директор компании «Урал-Трейд» Алексей Карпычев заявил URA.RU, что женщина была пьяна. А водитель не выволакивал ее, а помогал выйти, так как она не могла справиться сама.

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