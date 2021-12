Российским чиновникам предложили запретить пользоваться WhatsApp

По мнению Александра Малькевича, в WhatsApp могут начать читать переписки чиновников и крупных деятелей РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чиновникам и работникам госкорпораций в России необходимо запретить пользоваться мессенджером WhatsApp на уровне закона. Об этом заявил первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Необходимо на законодательном уровне закрепить отказ чиновников и работников госкорпораций от WhatsApp, заявил Александр Малькевич ТАСС. «Лучше мы уйдем сами организованно, чем нас оттуда выбросят», — добавил он. По его словам, от ранее оштрафованной компании Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc), которой принадлежит WhatsApp, следует ожидать ответный комплекс недружественных мер. «Прогнозируем, что будут блокировать российские СМИ в Instagram, читать переписку чиновников и крупных деятелей в WhatsApp, поэтому надо переходить на российские платформы теперь уже в таком официальном и организованном порядке», — отметил Малькевич. Ранее сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Meta Platforms Inc почти на два миллиарда рублей. Также была оштрафована компания Google более чем на 7 миллиардов рублей. В Роскомнадзоре заявили о готовности с 1 января заблокировать WhatsApp, YouTube и Google за несоблюдение российских законов.

