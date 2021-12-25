По словам Сергея Куприянова, «Газпром» предоставил дополнительные поставки газа уже 10 странам Европы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Обвинения Европы о том, что Россия поставляет газ в недостаточных объемах, являются неприемлемыми и ложными. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-1».

«Все обвинения в адрес России и „Газпрома“ в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь», — цитирует Сергея Куприянова ТАСС.

Он добавил, что «Газпром» в состоянии поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов при том, что цена газа по этим поставкам ниже спотовых цен. «Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом „Газпром“. Лучше посмотреть в зеркало», — отметил Куприянов.

Представитель «Газпрома» также подчеркнул, что европейские клиенты, среди которых Франция и Германия, уже определились со своими годовыми контрактными объемами в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок. «Помимо Германии в числе стран, в которые „Газпром“ уже поставил газа больше, чем за весь прошлый год, — Италия, Турция, Болгария, Венгрия, Сербия, Дания, Финляндия, Польша», — заключил Куприянов.

Ранее сообщалось, что в норвежской консалтинговой компании Rystad Energy заявили, что «Газпром» нарочно рушит западноевропейский газовый рынок. Энергетики Великобритании заявили, что цены на газ растут из-за того, что Россия отказывается наращивать поставки в Европу. Стоимость газа на европейском рынке побила исторический рекорд и превысила отметку в 2000 долларов.

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