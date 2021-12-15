The Guardian: «Газпром» установил рекордные цены на газ

16 декабря 2021 в 06:44 Размер текста - 17 +

«Газпром» продает газ по максимально возможным ценам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Российская компания «Газпром» хочет продать как можно больше газа по максимальным ценам. Такое мнение выразил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торрес Диас. «[Компания „Газпром“ — прим. URA.RU] в процессе продажи максимально возможного количества газа [выстроила систему — прим. URA.RU] таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены», — слова Торреса Диаса цитирует ежедневная британская газета The Guardian. По мнению представителя Rystad, это необходимо для того, чтобы «Газпрому» не пришлось увеличивать объемы экспорта газа на 20%, что тут же обрушит цены на газ на западноевропейских рынках. По словам холдинга, с начала 2021 года «Газпром» нарастил добычу газа на 14,2 процентов. К странам, в которые компания экспортировала больше газа, чем в предыдущем году, отнесли Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину. По итогам первой половины декабря к этому списку добавились Польша, Дания и Финляндия. Как сообщил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, газовые цены в Европе этой зимой будут напрямую зависеть от погодных условий, пишет NEWS.ru . Из-за морозов или даже среднегодовых температурных показателей ожидается рост цен на топливо. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская компания «Газпром» хочет продать как можно больше газа по максимальным ценам. Такое мнение выразил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торрес Диас. «[Компания „Газпром“ — прим. URA.RU] в процессе продажи максимально возможного количества газа [выстроила систему — прим. URA.RU] таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены», — слова Торреса Диаса цитирует ежедневная британская газета The Guardian. По мнению представителя Rystad, это необходимо для того, чтобы «Газпрому» не пришлось увеличивать объемы экспорта газа на 20%, что тут же обрушит цены на газ на западноевропейских рынках. По словам холдинга, с начала 2021 года «Газпром» нарастил добычу газа на 14,2 процентов. К странам, в которые компания экспортировала больше газа, чем в предыдущем году, отнесли Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину. По итогам первой половины декабря к этому списку добавились Польша, Дания и Финляндия. Как сообщил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, газовые цены в Европе этой зимой будут напрямую зависеть от погодных условий, пишет NEWS.ru. Из-за морозов или даже среднегодовых температурных показателей ожидается рост цен на топливо.