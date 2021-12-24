Telegraph: Британия оказалась на грани катастрофы из-за России

В Великобритании ожидается масштабный национальный кризис из-за резкого повышения цен на газ. Об этом заявили руководители трех крупнейших энергетических компаний страны EDF, Good Energy и Energy UK.
По мнению энергетиков, цены растут из-за того, что Россия не наращивает поставки газа в Европу. Они обратились в правительство в Лондоне и попросили принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы. «Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», — передает Telegraph заявление исполнительного директора Good Energy Найджел Поклингтон.
Представитель компании EDF Филипп Коммаре заявил, что ситуацию в сфере энергетики является критической, однако будет еще хуже. Аналитик компании Investec Мартин Янг предрек взлет тарифов на электричество до 56%.
Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Компания отказалась бронировать новые мощности прокачки, передает телеканал 360. Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. На фоне информации об остановке и развороте газа цена на топливо в Европе начала повышаться. 21 декабря стоимость газа в Европе побила исторический рекорд. Она превысила отметку в 2 тысячи долларов США за тысячу кубометров.
В Великобритании ожидается масштабный национальный кризис из-за резкого повышения цен на газ. Об этом заявили руководители трех крупнейших энергетических компаний страны EDF, Good Energy и Energy UK. По мнению энергетиков, цены растут из-за того, что Россия не наращивает поставки газа в Европу. Они обратились в правительство в Лондоне и попросили принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы. «Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», — передает Telegraph заявление исполнительного директора Good Energy Найджел Поклингтон. Представитель компании EDF Филипп Коммаре заявил, что ситуацию в сфере энергетики является критической, однако будет еще хуже. Аналитик компании Investec Мартин Янг предрек взлет тарифов на электричество до 56%. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Компания отказалась бронировать новые мощности прокачки, передает телеканал 360. Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. На фоне информации об остановке и развороте газа цена на топливо в Европе начала повышаться. 21 декабря стоимость газа в Европе побила исторический рекорд. Она превысила отметку в 2 тысячи долларов США за тысячу кубометров.