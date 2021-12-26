Представитель Путина раскрыл детали его общения с Байденом

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Владимир Путин на заводе
У Владимира Путина и Джо Байдена конструктивный диалог, сказал представитель главы РФ Фото:

У президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена налажен хороший диалог, они уважительно излагают друг другу свою точку зрения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным», — рассказал Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Песков заявил, что Байден и Путин не являются друзьями. По его словам, лидеры стран еще не так много общались друг с другом. Они разговаривали во взаимоуважительном, конструктивном и деловом тоне, сказал пресс-секретарь Путина.

Президенты США и России провели первую встречу после вступления Байдена на пост летом в Женеве, сообщает Nation News. В начале декабря они провели переговоры по видеосвязи. Этот разговор стал пятым после вступления в должность американского президента, передает Life. Лидер США сообщил, что надеется на дальнейшие контакты с Путиным.

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У президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена налажен хороший диалог, они уважительно излагают друг другу свою точку зрения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным», — рассказал Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее Песков заявил, что Байден и Путин не являются друзьями. По его словам, лидеры стран еще не так много общались друг с другом. Они разговаривали во взаимоуважительном, конструктивном и деловом тоне, сказал пресс-секретарь Путина. Президенты США и России провели первую встречу после вступления Байдена на пост летом в Женеве, сообщает Nation News. В начале декабря они провели переговоры по видеосвязи. Этот разговор стал пятым после вступления в должность американского президента, передает Life. Лидер США сообщил, что надеется на дальнейшие контакты с Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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