Представитель Кремля: Путин и Байден — не друзья

17 декабря 2021 в 20:09 Размер текста - 17 +

У Владимира Путина и Джо Байдена общение проходило в деловом тоне, сообщили в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден не являются друзьями, потому что еще не так много общались. В то же время они говорят друг с другом в уважительном тоне. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин и Байден общались во взаимоуважительном, конструктивном и очень деловом тоне. Они не друзья. Они не так много еще общались. Они встречались когда Путин был премьер-министром, но у них не так много было возможностей пообщаться», — сказал Дмитрий Песков в интервью телеведущей Тине Канделаки, которое транслируется на youtube-канале «RTVI Развлечения». При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин и Байден могут иметь разногласия по разным вопросам, сохраняя уважительное общение. «Одно дело — говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи, а другое — сильно не соглашаться в чем-то друг с другом», — добавил Песков. В июне лидеры стран провели первую очную встречу после вступления Байдена на пост президента. Они подписали в Женеве совместное соглашение по стратегической стабильности по итогам встречи. Путин и Байден 7 декабря провели переговоры по видеоконференции. Лидер США заявил, что надеется на дальнейшие контакты с главой РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден не являются друзьями, потому что еще не так много общались. В то же время они говорят друг с другом в уважительном тоне. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин и Байден общались во взаимоуважительном, конструктивном и очень деловом тоне. Они не друзья. Они не так много еще общались. Они встречались когда Путин был премьер-министром, но у них не так много было возможностей пообщаться», — сказал Дмитрий Песков в интервью телеведущей Тине Канделаки, которое транслируется на youtube-канале «RTVI Развлечения». При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин и Байден могут иметь разногласия по разным вопросам, сохраняя уважительное общение. «Одно дело — говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи, а другое — сильно не соглашаться в чем-то друг с другом», — добавил Песков. В июне лидеры стран провели первую очную встречу после вступления Байдена на пост президента. Они подписали в Женеве совместное соглашение по стратегической стабильности по итогам встречи. Путин и Байден 7 декабря провели переговоры по видеоконференции. Лидер США заявил, что надеется на дальнейшие контакты с главой РФ.