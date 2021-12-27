В Ростуризме хотят увеличить выплаты клиентам турфирм-банкротов

Увеличение денежной компенсации направлено на защиту граждан с невысокими доходами, отметила Зарина Догузова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ростуризме предложили компенсировать клиентам разорившихся турфирм не менее 40 тысяч рублей за путевки. С такой инициативой выступила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы хотим создать такую систему финансовых гарантий, которая бы обеспечила туристу в случае банкротства туроператора не только вывоз из другой страны, но и гарантированную фиксированную выплату. Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 тысяч рублей на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора», — сказала Догузова в интервью РБК.

Отмечается, что на данный момент турист получает максимум 5% от оплаченного тура по международным направлениям. По внутрироссийским перелетам сумма компенсации еще меньше. По словам Догузовой, инициатива направлена на защиту граждан с невысокими доходами.

Ранее в Ростуризме предложили платить россиянам деньги за путешествия. Туристы получат 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей при оплате картой «Мир». Новая программа туристического кешбэка начнет действовать с 18 января, уточняет «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам