Совет при Путине начал борьбу с пытками в России

07 января 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

В Совете при президенте отчитались о борьбе с пытками в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ведет активную работу по борьбе с пытками в российских тюрьмах. Об этом говорится в отчете органа, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «В связи с выявленными резонансными случаями применения пыток в учреждениях уголовно-исполнительной системы члены Совета только в ноябре — декабре 2021 года во взаимодействии с ФСИН России посетили 17 таких учреждений и приняли участие в серии совещаний с органами законодательной и исполнительной власти», — говорится в отчете. Отмечается, что Советом были предложены инициативы по усилению общественного контроля за соблюдением прав человека в тюрьмах и укреплению взаимодействия органов ФСИН с правозащитниками. Кроме того, члены СПЧ участвуют в доработке подготовленного Минюстом РФ законопроекта, уточняющего порядок рассмотрения судами вопроса об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Также ведется совместная доработка законопроекта «О пробации», предусматривающего возможность освобождения впервые осужденного от наказания при его помещении под индивидуальный надзор должностного лица. Помимо этого, сообщается, что Советом подготовлены инициативы, направленные на укрепление гарантий соблюдения прав подследственных и подсудимых (в части смягчения ограничений на их общение с родными и близкими). Ранее сообщалось, что портал Gulagu.net опубликовал видео с пытками заключенных в колониях России. После этого президент России Владимир Путин своим указом снял с поста главы ФСИН РФ Александра Калашникова, пишет RT. Российский лидер также поручил подготовить документ, согласно которому пытки в российских колониях и следственных изоляторах были бы предотвращены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ведет активную работу по борьбе с пытками в российских тюрьмах. Об этом говорится в отчете органа, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «В связи с выявленными резонансными случаями применения пыток в учреждениях уголовно-исполнительной системы члены Совета только в ноябре — декабре 2021 года во взаимодействии с ФСИН России посетили 17 таких учреждений и приняли участие в серии совещаний с органами законодательной и исполнительной власти», — говорится в отчете. Отмечается, что Советом были предложены инициативы по усилению общественного контроля за соблюдением прав человека в тюрьмах и укреплению взаимодействия органов ФСИН с правозащитниками. Кроме того, члены СПЧ участвуют в доработке подготовленного Минюстом РФ законопроекта, уточняющего порядок рассмотрения судами вопроса об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Также ведется совместная доработка законопроекта «О пробации», предусматривающего возможность освобождения впервые осужденного от наказания при его помещении под индивидуальный надзор должностного лица. Помимо этого, сообщается, что Советом подготовлены инициативы, направленные на укрепление гарантий соблюдения прав подследственных и подсудимых (в части смягчения ограничений на их общение с родными и близкими). Ранее сообщалось, что портал Gulagu.net опубликовал видео с пытками заключенных в колониях России. После этого президент России Владимир Путин своим указом снял с поста главы ФСИН РФ Александра Калашникова, пишет RT. Российский лидер также поручил подготовить документ, согласно которому пытки в российских колониях и следственных изоляторах были бы предотвращены.