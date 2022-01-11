11 января 2022

ВЭФ предупредил о глобальной угрозе для мировой экономики

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, евро, валюта, деньги
Неэффективная экологическая политика угрожает мировой экономике Фото:

Всемирный экономический форум опубликовал доклад «Глобальные риски-2022», в соответствии с которым, главной угрозой для населения планеты и для мировой экономики является неэффективная борьба с последствиями изменения климата. Согласно докладу, такого мнения придерживаются 77% респондентов, участвовавших в опросе на данную тему.

«Респонденты опроса GRPS считают неэффективность мер по борьбе с изменением климата самой серьезной угрозой как в среднесрочной (2—5 лет), так и в долгосрочной (5—10 лет) перспективе. 77% опрошенных заявили, что глобальные усилия по смягчению последствий изменений климата еще не начались или находятся в начальной стадии», — сообщает о результатах исследования «Коммерсантъ».

Наряду с этим отмечается, что попытки в сжатые сроки устранить ущерб для экологической ситуации в мире могут обернуться неудачей, как для климата, так и для экономики. В соответствии с прогнозами, установка непроверенных биотехнических и геоинженерных технологий нанесет вред природе, а поспешное «озеленение» может привести к волатильности энергоцен.

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Всемирный экономический форум опубликовал доклад «Глобальные риски-2022», в соответствии с которым, главной угрозой для населения планеты и для мировой экономики является неэффективная борьба с последствиями изменения климата. Согласно докладу, такого мнения придерживаются 77% респондентов, участвовавших в опросе на данную тему. «Респонденты опроса GRPS считают неэффективность мер по борьбе с изменением климата самой серьезной угрозой как в среднесрочной (2—5 лет), так и в долгосрочной (5—10 лет) перспективе. 77% опрошенных заявили, что глобальные усилия по смягчению последствий изменений климата еще не начались или находятся в начальной стадии», — сообщает о результатах исследования «Коммерсантъ». Наряду с этим отмечается, что попытки в сжатые сроки устранить ущерб для экологической ситуации в мире могут обернуться неудачей, как для климата, так и для экономики. В соответствии с прогнозами, установка непроверенных биотехнических и геоинженерных технологий нанесет вред природе, а поспешное «озеленение» может привести к волатильности энергоцен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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