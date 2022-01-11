ВЭФ предупредил о глобальной угрозе для мировой экономики

12 января 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Неэффективная экологическая политика угрожает мировой экономике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Всемирный экономический форум опубликовал доклад «Глобальные риски-2022», в соответствии с которым, главной угрозой для населения планеты и для мировой экономики является неэффективная борьба с последствиями изменения климата. Согласно докладу, такого мнения придерживаются 77% респондентов, участвовавших в опросе на данную тему. «Респонденты опроса GRPS считают неэффективность мер по борьбе с изменением климата самой серьезной угрозой как в среднесрочной (2—5 лет), так и в долгосрочной (5—10 лет) перспективе. 77% опрошенных заявили, что глобальные усилия по смягчению последствий изменений климата еще не начались или находятся в начальной стадии», — сообщает о результатах исследования « Коммерсантъ ». Наряду с этим отмечается, что попытки в сжатые сроки устранить ущерб для экологической ситуации в мире могут обернуться неудачей, как для климата, так и для экономики. В соответствии с прогнозами, установка непроверенных биотехнических и геоинженерных технологий нанесет вред природе, а поспешное «озеленение» может привести к волатильности энергоцен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всемирный экономический форум опубликовал доклад «Глобальные риски-2022», в соответствии с которым, главной угрозой для населения планеты и для мировой экономики является неэффективная борьба с последствиями изменения климата. Согласно докладу, такого мнения придерживаются 77% респондентов, участвовавших в опросе на данную тему. «Респонденты опроса GRPS считают неэффективность мер по борьбе с изменением климата самой серьезной угрозой как в среднесрочной (2—5 лет), так и в долгосрочной (5—10 лет) перспективе. 77% опрошенных заявили, что глобальные усилия по смягчению последствий изменений климата еще не начались или находятся в начальной стадии», — сообщает о результатах исследования «Коммерсантъ». Наряду с этим отмечается, что попытки в сжатые сроки устранить ущерб для экологической ситуации в мире могут обернуться неудачей, как для климата, так и для экономики. В соответствии с прогнозами, установка непроверенных биотехнических и геоинженерных технологий нанесет вред природе, а поспешное «озеленение» может привести к волатильности энергоцен.