Школьники из Екатеринбурга сняли ролик о гендерном неравенстве

Юные журналисты со всей страны участвуют в онлайн проекте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбуржцы, участвующие в российско-американском проекте «Виртуальная Медиалаборатория», сняли ролик о гендерном неравенстве. Ребята рассказали истории из своей жизни, когда им пришлось столкнуться с этой проблемой. Информация об этом появилась в социальной группе «ВКонтакте» «Студия Молодежных Медиа „Громко!“».

«Я занималась аэробикой около семи лет. В группах было очень мало мальчиков. Случалось так, что от девочек требовали больше, чем от мальчиков. Мальчики могли не следить за весом, а девочек гнобили, если набрала лишних 200 грамм», — посетовала участница команды.

По словам участницы проекта, гендерное неравенство начинается со школьной скамьи. «В конце четверти ученики моют кабинеты. Девочки и мальчики мыли парты, а учитель говорит, что мальчики идут домой, а девочки остаются мыть подоконники. Аргументировала учитель это тем, что мы же девочки, и ничего с нами не случится», — отметила школьница.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к руководителю студии «Громко!». Алена Чехомова отметила, что ребята выбрали тему гендерного неравенства сами. «Говорят, что постоянно видят проявления гендерного неравенства в школе — занятия по технологии все еще раздельные, требования к мальчикам и девочкам часто разнятся», — отметила Чехомова. Женщина добавила, что это онлайн проект программы «Обмен социальным опытом и знаниями» для юных журналистов РФ, в котором участвуют участвуют 5 студий из Санкт-Петербурга, Чебоксар, Ижевска, Уфы и Екатеринбурга.

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