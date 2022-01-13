13 января 2022
12 января 2022

Недавно избранный мэр из ХМАО назначил себе первого зама

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Глава Советского района Евгений Буренков определился с кандидатурой первого зама Фото:

Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков, избранный в конце 2021 года, назначил своего первого заместителя — им стал руководитель Советского филиала АУ «Многофункциональный центр ХМАО-Югры» Владимир Скородумов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Я отношу Владимира Дмитриевича к числу эффективных руководителей Советского района, способных оперативно решать стратегические и текущие задачи высокой сложности, использовать современные подходы в управлении. Убежден, что его профессиональный опыт руководителя, совокупность деловых и морально-волевых качеств, позволят Владимиру Дмитриевичу эффективно исполнять должностные полномочия в интересах органов местного самоуправления», — цитирует Буренкова пресс-служба районной мэрии.

У Скородумова высшее юридическое образование. Работал в правоохранительных органах, службе судебных приставов, на руководящих должностях в органах местного самоуправления Советского района.

Ранее URA.RU сообщало, что Буренков уже начал обновлять управленческую команду. На должность своего заместителя он назначил экс-главу поселка Алябьевский Юлию Кочурову.

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Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков, избранный в конце 2021 года, назначил своего первого заместителя — им стал руководитель Советского филиала АУ «Многофункциональный центр ХМАО-Югры» Владимир Скородумов. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Я отношу Владимира Дмитриевича к числу эффективных руководителей Советского района, способных оперативно решать стратегические и текущие задачи высокой сложности, использовать современные подходы в управлении. Убежден, что его профессиональный опыт руководителя, совокупность деловых и морально-волевых качеств, позволят Владимиру Дмитриевичу эффективно исполнять должностные полномочия в интересах органов местного самоуправления», — цитирует Буренкова пресс-служба районной мэрии. У Скородумова высшее юридическое образование. Работал в правоохранительных органах, службе судебных приставов, на руководящих должностях в органах местного самоуправления Советского района. Ранее URA.RU сообщало, что Буренков уже начал обновлять управленческую команду. На должность своего заместителя он назначил экс-главу поселка Алябьевский Юлию Кочурову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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