Недавно избранный мэр из ХМАО назначил себе первого зама

Глава Советского района Евгений Буренков определился с кандидатурой первого зама Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава Советского района ХМАО Евгений Буренков, избранный в конце 2021 года, назначил своего первого заместителя — им стал руководитель Советского филиала АУ «Многофункциональный центр ХМАО-Югры» Владимир Скородумов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Я отношу Владимира Дмитриевича к числу эффективных руководителей Советского района, способных оперативно решать стратегические и текущие задачи высокой сложности, использовать современные подходы в управлении. Убежден, что его профессиональный опыт руководителя, совокупность деловых и морально-волевых качеств, позволят Владимиру Дмитриевичу эффективно исполнять должностные полномочия в интересах органов местного самоуправления», — цитирует Буренкова пресс-служба районной мэрии.

У Скородумова высшее юридическое образование. Работал в правоохранительных органах, службе судебных приставов, на руководящих должностях в органах местного самоуправления Советского района.

Ранее URA.RU сообщало, что Буренков уже начал обновлять управленческую команду. На должность своего заместителя он назначил экс-главу поселка Алябьевский Юлию Кочурову.

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