16 января 2022

Ревизоры обнаружили компании-призраки в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, нож
ИП поставлял масло с увеличенным сроком годности в ООО «Уралбизнес», которое организовывало поставки в магазины Фото:

В Свердловской области Россельхознадзор выявил два несуществующих предприятия, продававших сливочное масло в продуктовые сети региона, а также в Челябинскую область. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Управление Россельхознадзора по Свердловской области в ходе мониторинга ФГИС „Меркурий“ выявило факт ввода в оборот сливочного масла с фантомных площадок, принадлежащих ИП Гурьянову А. А. (город Арамиль) и ООО „Уралбизнес“ (город Екатеринбург). В ходе выезда по адресам нахождения площадок обнаружено, что там административные здания, не имеющие отношения к производству сливочного масла», — говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.

В ведомстве уточняют, что ИП Гурьянов А.А. увеличивал сроки годности продукта при переработке и поставлял в ООО «Уралбизнес». Организации были исключены из реестра информационной системы, регистрация в которой необходима всем владельцам частного предприятия и фермерства, а также их аннулированы регистрации предприятий. Всем потенциальным получателям нелегального масла были отправлены информационные письма.

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В Свердловской области Россельхознадзор выявил два несуществующих предприятия, продававших сливочное масло в продуктовые сети региона, а также в Челябинскую область. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Управление Россельхознадзора по Свердловской области в ходе мониторинга ФГИС „Меркурий“ выявило факт ввода в оборот сливочного масла с фантомных площадок, принадлежащих ИП Гурьянову А. А. (город Арамиль) и ООО „Уралбизнес“ (город Екатеринбург). В ходе выезда по адресам нахождения площадок обнаружено, что там административные здания, не имеющие отношения к производству сливочного масла», — говорится в пресс-релизе Россельхознадзора. В ведомстве уточняют, что ИП Гурьянов А.А. увеличивал сроки годности продукта при переработке и поставлял в ООО «Уралбизнес». Организации были исключены из реестра информационной системы, регистрация в которой необходима всем владельцам частного предприятия и фермерства, а также их аннулированы регистрации предприятий. Всем потенциальным получателям нелегального масла были отправлены информационные письма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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