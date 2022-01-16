Ревизоры обнаружили компании-призраки в Свердловской области

ИП поставлял масло с увеличенным сроком годности в ООО «Уралбизнес», которое организовывало поставки в магазины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области Россельхознадзор выявил два несуществующих предприятия, продававших сливочное масло в продуктовые сети региона, а также в Челябинскую область. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Управление Россельхознадзора по Свердловской области в ходе мониторинга ФГИС „Меркурий“ выявило факт ввода в оборот сливочного масла с фантомных площадок, принадлежащих ИП Гурьянову А. А. (город Арамиль) и ООО „Уралбизнес“ (город Екатеринбург). В ходе выезда по адресам нахождения площадок обнаружено, что там административные здания, не имеющие отношения к производству сливочного масла», — говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.

В ведомстве уточняют, что ИП Гурьянов А.А. увеличивал сроки годности продукта при переработке и поставлял в ООО «Уралбизнес». Организации были исключены из реестра информационной системы, регистрация в которой необходима всем владельцам частного предприятия и фермерства, а также их аннулированы регистрации предприятий. Всем потенциальным получателям нелегального масла были отправлены информационные письма.

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