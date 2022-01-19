У Назарбаева нашли тайные активы на миллиарды долларов. Коррупционная схема

20 января 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

В ходе расследования выяснилось, что Назарбаев владеет многомиллиардными активами через благотворительные фонды Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Первый президент Казахстана и бывший глава Совета безопасности страны Нурсултан Назарбаев владеет отелями, банками, торговыми центрами, телеканалами и другими многомиллиардными активами, которые числятся в имуществе благотворительных фондов. Об этом сообщается в расследовании центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с изданиями Kloop и Vласть. «Фонды (благотворительные — прим. URA.RU) выполняют и другую функцию: управляют активами на миллиарды долларов. Это элитные отели, банки, фабрики, склады и другие активы общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов», — говорится в исследовании. Помимо прочего, у бывшего президента Казахстана обнаружили частный самолет, стоимость которого составляет выше 100 миллионов долларов. Отмечается, что формально Назарбаев имуществом не владеет, однако, являясь основателем фондов, осуществляет над всем контроль. Формально активы Назарбаева числились во владении благотворительных фондов Казахстана Инфографика: Vласть В ходе протестов в Казахстане президент республики Касым-Жомар Токаев снял Назарбаева с поста председателя Совбеза республики и возглавил ведомство сам. В последние дни родственники Назарбаева лишаются ключевых должностей в национальных компаниях. Например, свои посты в компаниях QazaqGaz «КазТрансОйл» и «Атамекен» покинули зятья экс-президента Казахстана Кайрат Шарипбаев, Димаш Досанов и Тимур Кулибаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый президент Казахстана и бывший глава Совета безопасности страны Нурсултан Назарбаев владеет отелями, банками, торговыми центрами, телеканалами и другими многомиллиардными активами, которые числятся в имуществе благотворительных фондов. Об этом сообщается в расследовании центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с изданиями Kloop и Vласть. «Фонды (благотворительные — прим. URA.RU) выполняют и другую функцию: управляют активами на миллиарды долларов. Это элитные отели, банки, фабрики, склады и другие активы общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов», — говорится в исследовании. Помимо прочего, у бывшего президента Казахстана обнаружили частный самолет, стоимость которого составляет выше 100 миллионов долларов. Отмечается, что формально Назарбаев имуществом не владеет, однако, являясь основателем фондов, осуществляет над всем контроль. В ходе протестов в Казахстане президент республики Касым-Жомар Токаев снял Назарбаева с поста председателя Совбеза республики и возглавил ведомство сам. В последние дни родственники Назарбаева лишаются ключевых должностей в национальных компаниях. Например, свои посты в компаниях QazaqGaz «КазТрансОйл» и «Атамекен» покинули зятья экс-президента Казахстана Кайрат Шарипбаев, Димаш Досанов и Тимур Кулибаев.