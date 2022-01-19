19 января 2022

Свердловского губернатора похвалили в Госдуме за отмену QR-кодов

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгения Куйвашева назвали «молодцом» за отмену QR-кодов Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Главы российских регионов должны брать пример с губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, отменившего QR-коды в торговых центрах, ресторанах и других общественных местах. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Молодец, губернатор Куйвашев! Теперь это [отменить QR-коды в общественных местах] должны сделать все остальные отличившиеся регионы. Отличились, молодцы, выполнили план. Но теперь сами поняли, что в нем смысла нет. Другими методами нужно бороться с пандемией!» — написал Сергей Миронов в своем twitter-аккаунте.

В конце 2021-го года лидер справороссов выступал с жесткой критикой в адрес Куйвашева. Тогда Миронов резко отреагировал на шутку свердловского губернатора о том, что на Земле главенствуют не люди, а вирусы. Глава «СР» настаивал, что введение QR-кодов — попытка региональных властей «отгородиться от населения».

19 января Куйвашев принял решение отменить QR-коды в большинстве общественных мест. Специальный пропускной режим теперь работает лишь в зданиях госорганов и санаториях. Таким образом свердловские власти продлили так называемые QR-каникулы, введенные еще перед новогодними праздниками.

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Главы российских регионов должны брать пример с губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, отменившего QR-коды в торговых центрах, ресторанах и других общественных местах. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Молодец, губернатор Куйвашев! Теперь это [отменить QR-коды в общественных местах] должны сделать все остальные отличившиеся регионы. Отличились, молодцы, выполнили план. Но теперь сами поняли, что в нем смысла нет. Другими методами нужно бороться с пандемией!» — написал Сергей Миронов в своем twitter-аккаунте. В конце 2021-го года лидер справороссов выступал с жесткой критикой в адрес Куйвашева. Тогда Миронов резко отреагировал на шутку свердловского губернатора о том, что на Земле главенствуют не люди, а вирусы. Глава «СР» настаивал, что введение QR-кодов — попытка региональных властей «отгородиться от населения». 19 января Куйвашев принял решение отменить QR-коды в большинстве общественных мест. Специальный пропускной режим теперь работает лишь в зданиях госорганов и санаториях. Таким образом свердловские власти продлили так называемые QR-каникулы, введенные еще перед новогодними праздниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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