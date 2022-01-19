Свердловского губернатора похвалили в Госдуме за отмену QR-кодов

Евгения Куйвашева назвали «молодцом» за отмену QR-кодов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Главы российских регионов должны брать пример с губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, отменившего QR-коды в торговых центрах, ресторанах и других общественных местах. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Молодец, губернатор Куйвашев! Теперь это [отменить QR-коды в общественных местах] должны сделать все остальные отличившиеся регионы. Отличились, молодцы, выполнили план. Но теперь сами поняли, что в нем смысла нет. Другими методами нужно бороться с пандемией!» — написал Сергей Миронов в своем twitter-аккаунте.

В конце 2021-го года лидер справороссов выступал с жесткой критикой в адрес Куйвашева. Тогда Миронов резко отреагировал на шутку свердловского губернатора о том, что на Земле главенствуют не люди, а вирусы. Глава «СР» настаивал, что введение QR-кодов — попытка региональных властей «отгородиться от населения».

19 января Куйвашев принял решение отменить QR-коды в большинстве общественных мест. Специальный пропускной режим теперь работает лишь в зданиях госорганов и санаториях. Таким образом свердловские власти продлили так называемые QR-каникулы, введенные еще перед новогодними праздниками.

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