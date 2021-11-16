Собчак саркастично похвалила губернатора Куйвашева

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак назвала Евгений Куйвашева мудрым чиновником Фото:
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Коронавирус COVID-19

Известная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала выступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, признавшего главенство вирусов над людьми. Об этом Собчак написала в своем telegram — канале «Кровавая барыня».

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что „главные на Земле не люди, а вирусы, и нам нужно под них подстраиваться“. Мудрый чиновник, повезло уральцам», — написала Собчак.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Евгений Куйвашев обозначил приоритеты развития Свердловской области до 2035 года. По его словам, на Среднем Урале должны появиться высокотехнологичные производства, а экология должна стать одной из главных сфер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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