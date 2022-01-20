Глава Академического пояснил, когда район перестанут строить

21 января 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Сейчас возводят вторую очередь за рекой Патрушихой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин заявил, что строительство там будет идти еще как минимум восемь лет. Об этом Смирнягин рассказал журналистам. «Академический район включил в себя административно микрорайоны Краснолесье и Широкая Речка. Строительство Широкой Речки рассчитано еще лет на пять. В Краснолесье застройка уже завершается, работы там будут идти еще около двух лет. А вот самый крупный микрорайон — Академический — будут строить еще как минимум восемь лет», — сообщил Смирнягин в интервью E1. Напоминаем, что работа над проектом по строительству жилого района «Академический» началась в октябре 2007 года по инициативе «Реновы-Стройгрупп». Тогда планировалось, что стройка будет идти 15 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин заявил, что строительство там будет идти еще как минимум восемь лет. Об этом Смирнягин рассказал журналистам. «Академический район включил в себя административно микрорайоны Краснолесье и Широкая Речка. Строительство Широкой Речки рассчитано еще лет на пять. В Краснолесье застройка уже завершается, работы там будут идти еще около двух лет. А вот самый крупный микрорайон — Академический — будут строить еще как минимум восемь лет», — сообщил Смирнягин в интервью E1. Напоминаем, что работа над проектом по строительству жилого района «Академический» началась в октябре 2007 года по инициативе «Реновы-Стройгрупп». Тогда планировалось, что стройка будет идти 15 лет.