Глава Академического пояснил, когда район перестанут строить

Глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин заявил, что строительство там будет идти еще как минимум восемь лет. Об этом Смирнягин рассказал журналистам.
«Академический район включил в себя административно микрорайоны Краснолесье и Широкая Речка. Строительство Широкой Речки рассчитано еще лет на пять. В Краснолесье застройка уже завершается, работы там будут идти еще около двух лет. А вот самый крупный микрорайон — Академический — будут строить еще как минимум восемь лет», — сообщил Смирнягин в интервью E1.
Напоминаем, что работа над проектом по строительству жилого района «Академический» началась в октябре 2007 года по инициативе «Реновы-Стройгрупп». Тогда планировалось, что стройка будет идти 15 лет.
Глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин заявил, что строительство там будет идти еще как минимум восемь лет. Об этом Смирнягин рассказал журналистам. «Академический район включил в себя административно микрорайоны Краснолесье и Широкая Речка. Строительство Широкой Речки рассчитано еще лет на пять. В Краснолесье застройка уже завершается, работы там будут идти еще около двух лет. А вот самый крупный микрорайон — Академический — будут строить еще как минимум восемь лет», — сообщил Смирнягин в интервью E1. Напоминаем, что работа над проектом по строительству жилого района «Академический» началась в октябре 2007 года по инициативе «Реновы-Стройгрупп». Тогда планировалось, что стройка будет идти 15 лет.