20 января 2022

Глава Академического пояснил, когда район перестанут строить

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония закладки здания администрации Академического района. Екатеринбург , район академический, улица вильгельма де геннина
Сейчас возводят вторую очередь за рекой Патрушихой Фото:

Глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин заявил, что строительство там будет идти еще как минимум восемь лет. Об этом Смирнягин рассказал журналистам.

«Академический район включил в себя административно микрорайоны Краснолесье и Широкая Речка. Строительство Широкой Речки рассчитано еще лет на пять. В Краснолесье застройка уже завершается, работы там будут идти еще около двух лет. А вот самый крупный микрорайон — Академический — будут строить еще как минимум восемь лет», — сообщил Смирнягин в интервью E1.

Напоминаем, что работа над проектом по строительству жилого района «Академический» началась в октябре 2007 года по инициативе «Реновы-Стройгрупп». Тогда планировалось, что стройка будет идти 15 лет.

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Глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин заявил, что строительство там будет идти еще как минимум восемь лет. Об этом Смирнягин рассказал журналистам. «Академический район включил в себя административно микрорайоны Краснолесье и Широкая Речка. Строительство Широкой Речки рассчитано еще лет на пять. В Краснолесье застройка уже завершается, работы там будут идти еще около двух лет. А вот самый крупный микрорайон — Академический — будут строить еще как минимум восемь лет», — сообщил Смирнягин в интервью E1. Напоминаем, что работа над проектом по строительству жилого района «Академический» началась в октябре 2007 года по инициативе «Реновы-Стройгрупп». Тогда планировалось, что стройка будет идти 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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