Из-за спора властей Екатеринбурга 7 аудиторов остались без премий

Новые правила вступили в силу с 1 января, но Андрей Парунин и его команда пока работают в прежнем статусе — из-за затянувшихся согласований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликт вокруг назначения нового состава Счетной палаты Екатеринбурга имеет неожиданное последствие: семь человек — действующий председатель Андрей Парунин, два его заместителя и четыре аудитора — в январе не получат положенные им надбавки к зарплатам. Как объяснил источник URA.RU в городской власти, это связано с тем, что гордума пока не проголосовала за их переназначение.

Изначально предполагалось, что переназначение произойдет 25 января. Но, поскольку спикер думы Игорь Володин и мэр Алексей Орлов не могут договориться о кандидатуре председателя Счетной палаты, вопрос отложили на неопределенный срок.

Перевыборы главы Счетной палаты, его замов и аудиторов потребовались в связи с тем, что с 1 января 2022 года вступили в силу изменения в федеральное и областное законодательство, а также в городское положение о Счетной палате. В частности, руководителей Счетной палаты и аудиторов наделили новым статусом: их должности теперь относятся к муниципальной службе. «Для них это означает и новые зарплаты, и различные премии. Но, пока гордума не проголосует, поправки не начнут действовать, то есть Парунин и его люди будут работать по старым правилам», — объяснил инсайдер.

Сам Андрей Парунин в разговоре с URA.RU лишь подтвердил, что пока его коллектив работает в прежнем статусе. «Что касается каких-то материальных моментов. Мы люди государственные, и свои обязанности Счетная палата будет выполнять независимо от сложившихся условий или ситуаций», — объяснил Парунин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

То есть мы пока не перешли в новый статус все оплаты будут по старой схеме»