ЛНР: Украина перебросила в Донбасс отряд спецназа

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В район поселка Новолуганское прибыл украинский отряд специального назначения «Запад» Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Народная полиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), зафиксировала прибытие украинского спецназа в район поселка Новолуганское, который находится под контролем Киева. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения „Запад“ (бывший 8-й отдельный полк специального назначения)», — передает официальный telegram-канал Народной милиции ЛНР.

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Народная полиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), зафиксировала прибытие украинского спецназа в район поселка Новолуганское, который находится под контролем Киева. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения „Запад“ (бывший 8-й отдельный полк специального назначения)», — передает официальный telegram-канал Народной милиции ЛНР. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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