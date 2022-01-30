ЛНР: Украина перебросила в Донбасс отряд спецназа

В район поселка Новолуганское прибыл украинский отряд специального назначения «Запад» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Народная полиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), зафиксировала прибытие украинского спецназа в район поселка Новолуганское, который находится под контролем Киева. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения „Запад“ (бывший 8-й отдельный полк специального назначения)», — передает официальный telegram-канал Народной милиции ЛНР.

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