Российский олимпиец поругался с победившими его американцами

Никита Кацалапов отметил, что спортсмены часто ругаются во время тренировок Фото: Instagram @nikita_katsalapov

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский фигурист Никита Кацалапов сделал замечание американским спортсменам из-за их поведения на льду во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом он рассказал журналистам после выступления. Спортсмены из сборных России и США поругались во время тренировки.

«Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело», — цитирует Никиту Кацалапова РИА «Новости».

По словам фигуриста, спортсмены часто ругаются во время тренировок и в раздевалке. По его словам, пяти парам недостаточно места на льду. Он отметил, что американцы не организовывали намеренных провокаций.

Ранее Кацалапов вместе с российской фигуристкой Викторией Синициной заняли второе место во время парного выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине. За исполнение ритм-танца они получили 85,05 балла, передает «Национальная служба новостей». Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — их выступление судьи оценили в 86,56 балла. На третьей строчке рейтинга оказались итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 83,83 балла. В результате в командном турнире по фигурному катанию сборная Олимпийского комитета России (ОКР) набрала 17 очков и пока что занимает второе место.

Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля. Паралимпийские зимние игры состоятся с 4 по 13 марта. Пекин будет первым городом, в котором пройдут и летние, и зимние олимпийские соревнования. На Игры планирует приехать президент РФ Владимир Путин. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что призеры и победители зимних Олимпийских игр из России получат денежное вознаграждение. Олимпийским чемпионам выплатят по четыре миллиона рублей. Кроме того, их освободят от уплаты налогов с полученных призов и премий, телеканал 360.

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