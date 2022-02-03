03 февраля 2022

Учеников художественной школы в Екатеринбурге перевели на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Иконописная мастерская. Пермь, художник, картина, искусство, реставратор
С 2 по 16 февраля 2022 года все образовательные программы школы реализуются дистанционно Фото:
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Детскую художественную школу имени Г.С. Мосина в Екатеринбурге (Свердловская область) перевели на дистанционное обучение со 2 по 16 февраля 2022 года. Об этом рассказала читательница URA.RU. В учебном заведении подтвердили информацию.

«У меня ребенок ходит в художественную школу имени Мосина. Всех учеников перевели на дистант со 2 по 16 февраля», — поделилась горожанка.

На официальном сайте художественной школы также опубликована информация о том, что дети получают знания в дистанционном формате. «Уважаемые родители и учащиеся! С 2 по 16 февраля 2022 года все образовательные программы школы реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения)», — написано на сайте учебного заведения.

Ранее URA.RU писало, что студентов Уральского государственного педагогического университета переводят на дистанционной формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Практические и лабораторные работы будут проводить в смешанном формате. Итоговая аттестация пройдет в очном режиме.

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Детскую художественную школу имени Г.С. Мосина в Екатеринбурге (Свердловская область) перевели на дистанционное обучение со 2 по 16 февраля 2022 года. Об этом рассказала читательница URA.RU. В учебном заведении подтвердили информацию. «У меня ребенок ходит в художественную школу имени Мосина. Всех учеников перевели на дистант со 2 по 16 февраля», — поделилась горожанка. На официальном сайте художественной школы также опубликована информация о том, что дети получают знания в дистанционном формате. «Уважаемые родители и учащиеся! С 2 по 16 февраля 2022 года все образовательные программы школы реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения)», — написано на сайте учебного заведения. Ранее URA.RU писало, что студентов Уральского государственного педагогического университета переводят на дистанционной формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Практические и лабораторные работы будут проводить в смешанном формате. Итоговая аттестация пройдет в очном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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