Диетолог: консервы вызывают гипертонию и рак

Консервы промышленного производства вредны из-за бензоата натрия, подчеркнула Елена Соломатина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Содержание в консервах бензоата натрия и избыточного количества соли может привести к развитию онкологических заболеваний или гипертонии. Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«В консервах много соли, но мало кто об этом думает. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей. Консервы промышленного изготовления могут быть вредны в первую очередь из-за бензоата натрия. Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов», — сказала Соломатина в интервью радио Sputnik.

Ранее гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова сообщила, что из-за высокого содержания соли консервы противопоказаны людям с болезнью почек. Отмечается, что избыточно сладкие консервы также вредны для организма, так как сахар используют не в качестве вкусовой добавки, а как способ консервации.