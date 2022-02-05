Диетолог: консервы вызывают гипертонию и рак

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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
Консервы промышленного производства вредны из-за бензоата натрия, подчеркнула Елена Соломатина Фото:

Содержание в консервах бензоата натрия и избыточного количества соли может привести к развитию онкологических заболеваний или гипертонии. Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«В консервах много соли, но мало кто об этом думает. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей. Консервы промышленного изготовления могут быть вредны в первую очередь из-за бензоата натрия. Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов», — сказала Соломатина в интервью радио Sputnik.

Ранее гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова сообщила, что из-за высокого содержания соли консервы противопоказаны людям с болезнью почек. Отмечается, что избыточно сладкие консервы также вредны для организма, так как сахар используют не в качестве вкусовой добавки, а как способ консервации.

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Содержание в консервах бензоата натрия и избыточного количества соли может привести к развитию онкологических заболеваний или гипертонии. Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. «В консервах много соли, но мало кто об этом думает. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей. Консервы промышленного изготовления могут быть вредны в первую очередь из-за бензоата натрия. Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов», — сказала Соломатина в интервью радио Sputnik. Ранее гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова сообщила, что из-за высокого содержания соли консервы противопоказаны людям с болезнью почек. Отмечается, что избыточно сладкие консервы также вредны для организма, так как сахар используют не в качестве вкусовой добавки, а как способ консервации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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