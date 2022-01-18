Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя есть консервы

19 января 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Консервы не полезны людям с гипертонией и заболеваниями почек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рыбные и мясные консервы из-за высокого содержания соли противопоказаны людям с гипертонией и болезнями почек. Об этом в беседе с URA.RU рассказала гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова. «В рыбных и мясных консервах обычно содержится большое количество соли, препятствующей разложению продуктов, поэтому они вредны гипертоникам и людям с болезнями почек. Из-за добавок, раздражающих слизистую желудка, например томатной пасты, черного перца-горошка, у людей может произойти обострение хронического гастрита. Консервы — это продукт не на каждый день, он для походов, поездок либо районов, которые вообще, например, не видят рыбу», — объяснила Лина Мурадова. В беседе с URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург добавил, что негативно могут сказаться на здоровье и избыточно сладкие консервы. «Неполезны избыточно сладкие или соленые консервы, причем эти ингредиенты являются не просто вкусовой добавкой, а способом консервирования. Но вместе с сахаром приходят и все риски для здоровья. Небольшая порция соленой рыбы или овощей — и мы выходим за норму», — подчеркнул он. По словам доктора наук, самыми полезными для здоровья способами консервации являются пастеризация, ультрафильтрация и сушка. «Самый полезный способ консервирования — это пастеризация, когда каждый нагрев до 60 градусов убивает определенное количество микробов. Еще более щадящая форма — ультрафильтрация, когда жидкие продукты пропускаются через очень тонкие фильтры, задерживающие бактерии и вирусы. И сушка, при которой происходит изначально шоковая заморозка. Но практически при любом способе консервирования больше всего страдают витамины, в частности С, поэтому лучшим способом является замораживание — привез, разморозил — и готовь», — заявил Гинзбург. В этом день, 19 января 1825 года, американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку. Первыми продуктами для долгого хранения стали лосось, омары и устрицы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рыбные и мясные консервы из-за высокого содержания соли противопоказаны людям с гипертонией и болезнями почек. Об этом в беседе с URA.RU рассказала гастроэнтеролог, врач высшей категории Лина Мурадова. «В рыбных и мясных консервах обычно содержится большое количество соли, препятствующей разложению продуктов, поэтому они вредны гипертоникам и людям с болезнями почек. Из-за добавок, раздражающих слизистую желудка, например томатной пасты, черного перца-горошка, у людей может произойти обострение хронического гастрита. Консервы — это продукт не на каждый день, он для походов, поездок либо районов, которые вообще, например, не видят рыбу», — объяснила Лина Мурадова. В беседе с URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург добавил, что негативно могут сказаться на здоровье и избыточно сладкие консервы. «Неполезны избыточно сладкие или соленые консервы, причем эти ингредиенты являются не просто вкусовой добавкой, а способом консервирования. Но вместе с сахаром приходят и все риски для здоровья. Небольшая порция соленой рыбы или овощей — и мы выходим за норму», — подчеркнул он. По словам доктора наук, самыми полезными для здоровья способами консервации являются пастеризация, ультрафильтрация и сушка. «Самый полезный способ консервирования — это пастеризация, когда каждый нагрев до 60 градусов убивает определенное количество микробов. Еще более щадящая форма — ультрафильтрация, когда жидкие продукты пропускаются через очень тонкие фильтры, задерживающие бактерии и вирусы. И сушка, при которой происходит изначально шоковая заморозка. Но практически при любом способе консервирования больше всего страдают витамины, в частности С, поэтому лучшим способом является замораживание — привез, разморозил — и готовь», — заявил Гинзбург. В этом день, 19 января 1825 года, американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку. Первыми продуктами для долгого хранения стали лосось, омары и устрицы.