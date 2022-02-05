05 февраля 2022
04 февраля 2022
03 февраля 2022

Прокуратура и УФАС проверят цены на ПЦР-тесты в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
, медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
Проверки затронут частные и бюджетные медорганизации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Прокуратура и управление антимонопольной службы в ХМАО проверят цены на ПЦР-тесты и условия оказания медицинских услуг в частных и государственных медицинских клиниках и лабораториях округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В Ханты-Мансийском автономном округе при содействии управления федеральной антимонопольной службы будет организована проверка цен на услуги тестирования на COVID-19, планируются в том числе и выездные мероприятия в бюджетные и частные медицинские организации. Будет стоимость закупочная сравниваться с ценой реализации, которая не должна превышать определенных ФАС значений», — говорит пресс-секретарь.

В прокуратуре добавили, что помимо розничных цен на тестирование на COVID-19 сотрудники ведомств проверят укомплектованность штатов медорганизаций и колл-центров. Старт проверочным мероприятиям дал генпрокурор РФ Игорь Краснов, после сообщений ряда СМИ о росте цен на ПЦР-тесты он дал поручения организовать надзорные мероприятия в регионах.

Статья по теме
Частные COVID-лаборатории в пять раз взвинтили цены на ПЦР-тесты

Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура проверит обоснованность цен ПЦР-тестов на COVID. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные клиники, также эксперты исследуют цены на тест-системы в аптеках. URA.RU выпускало расследование о том, как бизнес наваривается на ПЦР-тестах для россиян.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура и управление антимонопольной службы в ХМАО проверят цены на ПЦР-тесты и условия оказания медицинских услуг в частных и государственных медицинских клиниках и лабораториях округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «В Ханты-Мансийском автономном округе при содействии управления федеральной антимонопольной службы будет организована проверка цен на услуги тестирования на COVID-19, планируются в том числе и выездные мероприятия в бюджетные и частные медицинские организации. Будет стоимость закупочная сравниваться с ценой реализации, которая не должна превышать определенных ФАС значений», — говорит пресс-секретарь. В прокуратуре добавили, что помимо розничных цен на тестирование на COVID-19 сотрудники ведомств проверят укомплектованность штатов медорганизаций и колл-центров. Старт проверочным мероприятиям дал генпрокурор РФ Игорь Краснов, после сообщений ряда СМИ о росте цен на ПЦР-тесты он дал поручения организовать надзорные мероприятия в регионах. Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура проверит обоснованность цен ПЦР-тестов на COVID. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные клиники, также эксперты исследуют цены на тест-системы в аптеках. URA.RU выпускало расследование о том, как бизнес наваривается на ПЦР-тестах для россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...