Прокуратура и УФАС проверят цены на ПЦР-тесты в ХМАО

Проверки затронут частные и бюджетные медорганизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прокуратура и управление антимонопольной службы в ХМАО проверят цены на ПЦР-тесты и условия оказания медицинских услуг в частных и государственных медицинских клиниках и лабораториях округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В Ханты-Мансийском автономном округе при содействии управления федеральной антимонопольной службы будет организована проверка цен на услуги тестирования на COVID-19, планируются в том числе и выездные мероприятия в бюджетные и частные медицинские организации. Будет стоимость закупочная сравниваться с ценой реализации, которая не должна превышать определенных ФАС значений», — говорит пресс-секретарь.

В прокуратуре добавили, что помимо розничных цен на тестирование на COVID-19 сотрудники ведомств проверят укомплектованность штатов медорганизаций и колл-центров. Старт проверочным мероприятиям дал генпрокурор РФ Игорь Краснов, после сообщений ряда СМИ о росте цен на ПЦР-тесты он дал поручения организовать надзорные мероприятия в регионах.

Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура проверит обоснованность цен ПЦР-тестов на COVID. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные клиники, также эксперты исследуют цены на тест-системы в аптеках. URA.RU выпускало расследование о том, как бизнес наваривается на ПЦР-тестах для россиян.

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