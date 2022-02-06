В УрФО продают сеть компьютерных клубов

Сеть «Colizeum» состоит из 7 киберспортивных клубов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Урала продается сеть киберспортивных клубов франшизы «Colizeum» за 70 миллионов рублей. Сеть состоит из семи клубов: В Екатеринбурге — один клуб, в Тюмени — три клуба, в Тобольске — один клуб. По одному заведению также находится в Кургане и Ханты-Мансийске. Об этом стало известно из объявления на «Авито».

«Сеть находится на территории УрФО. Состоит из семи клубов. В стоимость входит оплаченный паушальный взнос на открытие трех клубов в любых городах России и пяти клубов в Тюмени (эксклюзив по городу). На балансе юридического лица находится 160 современных компьютеров, киберспортивных кресел, 16 игровых консолей PS4. Все клубы оборудованы дизайнерской мебелью», — говорится в объявлении.

Автор публикации отмечает, что ежемесячная выручка составит четыре миллиона рублей, а доход -1,4 млн рублей. «Полностью отлажена система управления, которая занимает минимум времени для инвестора. Продвижение услуг через развитую социальную сеть с 15 тысячами подписчиков. Сеть создавалась с 2019 года. Прошла настройку всех процессов, наработала постоянных клиентов», — отмечает автор объявления.