Беларусь отправит своих военных в Сирию

Беларусь направит в Сирию до 200 военных Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подписать межправительственное соглашение с Беларусью об оказании гуманитарной помощи Сирии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ, в частности, предусматривает участие белорусских военных в гуманитарной миссии в арабской республике.

«Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями Вооруженных сил РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий», — сообщается в проекте соглашения России и Беларуси.

В соответствие с документом, Минск направит в Сирию до 200 военных. Они будут принимать участие в гуманитарных миссиях. Состав контингента, его численность и задачи Беларусь будет согласовывать с Россией. На месте дислокации российской авиационной группы белорусы могут носить и использовать свое оружие.

На время пребывания военных из Беларуси в Сирии Москва обязуется на «безвозмездной основе» обеспечивать их жильем, питанием, медицинской помощью и информацией о военно-политической обстановке в арабской республике. Также им будут предоставлять услуги переводчика, технические средства и вооружение.

Договор об оказании Минском гуманитарной помощи Сирии является бессрочным. При этом каждая из сторон может прекратить его. Для этого нужно направить письменное уведомление не позднее, чем за шесть месяцев до предполагаемой даты окончания соглашения.

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