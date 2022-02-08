Депутат Госдумы предложила отобрать автомобили у части россиян

Яровая уверена, что конфискация машин поможет бороться с лихачами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила отбирать автомобили у водителей-лихачей. По словам вице-спикера, конфискация транспортного средства может стать новым способом борьбы с неадекватными водителями на дороге. Соответствующие поправки в КоАП и Уголовный кодекс разработаны в Госдуме.

«Новеллы проработаны с МВД и Минюстом. Данный алгоритм будет адекватной мерой для обеспечения дополнительной безопасности участников дорожного движения», — заявила Яровая, передает MK.ru .

Планируется, что санкцию будут применять к водителям, совершившим ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, допустивших превышение скорости или выезд на полосу встречного движения. Проект поправок также предполагает увеличение штрафов за повторные правонарушения. «Признак повторности в законодательстве сейчас отсутствует. Можно совершать нарушение хоть 150 раз и всякий раз откупаться, платить один и тот же штраф, издеваться над здравым смыслом и обществом», — добавила депутат.

Законопроект предполагают повышение административного штрафа за повторное нарушение режима лишения прав до 50-100 тысяч рублей, а выезд на дорогу без прав трижды станет поводом для возбуждения уголовного дела. Пока выезд на дорогу для «лишенцев» карается штрафом в 30 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток, а также обязательными работами.

Ранее в Верховном суде РФ рассказали, что россиян будут лишать прав за прием корвалола перед ездой. Партия «Единая Россия» не поддержала снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. В 2022 году в России изменились правила получения водительских удостоверений.

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