«Омикрон» вынудил свердловчан чаще заказывать доставку на дом

За февраль рост заказов продуктов из магазинов составил 25% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга стали чаще заказывать доставку готовой еды и продуктов на дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club.

«Количество заказов за неделю с 31 января по 6 февраля выросло на 10% по сравнению с месяцем ранее. За февраль прирост в заказах продуктов из магазинов составил 25%», — сообщили URA.RU специалисты сервиса. Чаще всего пользователи заказывают хлеб, напитки, молочную продукцию, овощи и зелень.

Кроме того, горожане начали чаще заказывать традиционную пищу. В компании считают, что людям важно их время. «Мы видим, что пользователи используют доставку еды как инструмент для экономии времени — люди все чаще заказывают не традиционные суши и бургеры, а домашнюю еду, типа котлет, пюре и так далее», — подчеркивают в Delivery Club.

Ранее сообщалось, что свердловские предприятия общественного питания теряют выручку из-за новой волны коронавируса. «Сейчас люди массово болеют, они не ходят никуда, остаются дома», — сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев.

8 февраля в России COVID-19 заразились 165 643 человек, в Свердловской области — 5245. В регионе госпитализировали 826 человек, выздоровели 569, сообщает свердловский оперштаб. Власти сообщают, что причин для паники нет — новый штамм «Омикрон» не вызывает осложнений и по своей природе похож на обычные ОРВИ или грипп.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам