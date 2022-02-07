Выручка свердловских ресторанов за неделю рухнула на треть

За прошедшую неделю потеря выручки в заведениях области составила порядка 20-30% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выручка в свердловских ресторанах за прошедшую неделю снизилась на 20-30% из-за всплеска заболеваний коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев.

«За прошедшую неделю потеря выручки в заведениях области составила порядка 20-30%. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. Сейчас люди массово болеют, они не ходят никуда, остаются дома», — сообщил Пономарев.

В Свердловской области за 7 февраля коронавирусом заразились 4 796 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 251 858. В тяжелом состоянии находится 444 человека. Из-за массовых заболеваний коронавирусом среди детей, власти области перевели на дистанционное обучение все школы, закрыли детские кружки и спортивные секции, а также решили, как будут работать в текущем году детские оздоровительные лагеря.