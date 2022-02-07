Выручка свердловских ресторанов за неделю рухнула на треть

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За прошедшую неделю потеря выручки в заведениях области составила порядка 20-30% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Выручка в свердловских ресторанах за прошедшую неделю снизилась на 20-30% из-за всплеска заболеваний коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев.

«За прошедшую неделю потеря выручки в заведениях области составила порядка 20-30%. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. Сейчас люди массово болеют, они не ходят никуда, остаются дома», — сообщил Пономарев.

В Свердловской области за 7 февраля коронавирусом заразились 4 796 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 251 858. В тяжелом состоянии находится 444 человека. Из-за массовых заболеваний коронавирусом среди детей, власти области перевели на дистанционное обучение все школы, закрыли детские кружки и спортивные секции, а также решили, как будут работать в текущем году детские оздоровительные лагеря.

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Выручка в свердловских ресторанах за прошедшую неделю снизилась на 20-30% из-за всплеска заболеваний коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев. «За прошедшую неделю потеря выручки в заведениях области составила порядка 20-30%. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. Сейчас люди массово болеют, они не ходят никуда, остаются дома», — сообщил Пономарев. В Свердловской области за 7 февраля коронавирусом заразились 4 796 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 251 858. В тяжелом состоянии находится 444 человека. Из-за массовых заболеваний коронавирусом среди детей, власти области перевели на дистанционное обучение все школы, закрыли детские кружки и спортивные секции, а также решили, как будут работать в текущем году детские оздоровительные лагеря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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