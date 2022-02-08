08 февраля 2022
07 февраля 2022

Глава Тюменской области оценил потенциал криптовалют для вложений

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор назвал криптовалюты малопонятным активом Фото:

Криптовалюты на сегодняшний день являются малопонятным активом. Об этом во время пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов.

«Не думаю, что я большой специалист в криптовалютах, но если вы спросите мой совет, вкладывать ли в них деньги, я напомню вам известную и, считаю, абсолютно правильную фразу финансиста Уорэна Баффета — вкладывать можно только в то, что можешь анализировать. Криптовалюты — пока малопонятный актив», — отметил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность владельцев криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных. До этого ЦБ РФ предлагал полностью запретить криптовалюты.

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Криптовалюты на сегодняшний день являются малопонятным активом. Об этом во время пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов. «Не думаю, что я большой специалист в криптовалютах, но если вы спросите мой совет, вкладывать ли в них деньги, я напомню вам известную и, считаю, абсолютно правильную фразу финансиста Уорэна Баффета — вкладывать можно только в то, что можешь анализировать. Криптовалюты — пока малопонятный актив», — отметил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность владельцев криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных. До этого ЦБ РФ предлагал полностью запретить криптовалюты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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