Глава Тюменской области оценил потенциал криптовалют для вложений

09 февраля 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Александр Моор назвал криптовалюты малопонятным активом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Криптовалюты на сегодняшний день являются малопонятным активом. Об этом во время пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов. «Не думаю, что я большой специалист в криптовалютах, но если вы спросите мой совет, вкладывать ли в них деньги, я напомню вам известную и, считаю, абсолютно правильную фразу финансиста Уорэна Баффета — вкладывать можно только в то, что можешь анализировать. Криптовалюты — пока малопонятный актив», — отметил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность владельцев криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных. До этого ЦБ РФ предлагал полностью запретить криптовалюты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Криптовалюты на сегодняшний день являются малопонятным активом. Об этом во время пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов. «Не думаю, что я большой специалист в криптовалютах, но если вы спросите мой совет, вкладывать ли в них деньги, я напомню вам известную и, считаю, абсолютно правильную фразу финансиста Уорэна Баффета — вкладывать можно только в то, что можешь анализировать. Криптовалюты — пока малопонятный актив», — отметил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. Ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность владельцев криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных. До этого ЦБ РФ предлагал полностью запретить криптовалюты.