Постпред России в ООН предрек трагедию из-за опасных действий США

10 февраля 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

США играют на повышение ставок, заявил Гатилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Игра Запада на повышение ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности может привести к трагедии. Об этом заявил постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой ‎будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету ‎международному сообществу, эту опасную игру», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что такой прием, как «игра на повышение ставок» неоднократно применялся в истории дипломатии. В то же время, США и партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с РФ, высказал уверенность Гатилов. Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Игра Запада на повышение ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности может привести к трагедии. Об этом заявил постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой ‎будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету ‎международному сообществу, эту опасную игру», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что такой прием, как «игра на повышение ставок» неоднократно применялся в истории дипломатии. В то же время, США и партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с РФ, высказал уверенность Гатилов. Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности.