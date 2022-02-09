Постпред России в ООН предрек трагедию из-за опасных действий США

Игра Запада на повышение ставок на переговорах по гарантиям безопасности может привести к трагедии. Об этом заявил постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
«Нашу серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету международному сообществу, эту опасную игру», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что такой прием, как «игра на повышение ставок» неоднократно применялся в истории дипломатии. В то же время, США и партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с РФ, высказал уверенность Гатилов.
Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности.
Игра Запада на повышение ставок на переговорах по гарантиям безопасности может привести к трагедии. Об этом заявил постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Нашу серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету международному сообществу, эту опасную игру», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что такой прием, как «игра на повышение ставок» неоднократно применялся в истории дипломатии. В то же время, США и партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с РФ, высказал уверенность Гатилов. Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности.