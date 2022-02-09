09 февраля 2022

Постпред России в ООН предрек трагедию из-за опасных действий США

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США играют на повышение ставок, заявил Гатилов Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Игра Запада на повышение ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности может привести к трагедии. Об этом заявил постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой ‎будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету ‎международному сообществу, эту опасную игру», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что такой прием, как «игра на повышение ставок» неоднократно применялся в истории дипломатии. В то же время, США и партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с РФ, высказал уверенность Гатилов.

Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности.

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Игра Запада на повышение ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности может привести к трагедии. Об этом заявил постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой ‎будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету ‎международному сообществу, эту опасную игру», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что такой прием, как «игра на повышение ставок» неоднократно применялся в истории дипломатии. В то же время, США и партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с РФ, высказал уверенность Гатилов. Россия в конце декабря направила проект соглашения по мерам обеспечения безопасности с США и НАТО. Москва предложила альянсу не расширяться на восток и не включать в свой состав бывшие республики СССР. В НАТО и США не захотели идти на компромисс и отказались от подписания договора. При этом Америка готова продолжить переговоры по безопасности с РФ, сообщил президент США Джо Байден. В МИД РФ работают над тем, чтобы вернуть НАТО и США к выполнению обязательств по безопасности.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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