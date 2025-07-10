Стал известен новый глава NASA

Президент США Дональд Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Сообщение об этом появилось в официальной публикации Трампа в соцсетях.
«Я рад объявить о назначении нашего замечательного министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности администратора NASA», — отметил Дональд Трамп в публикации в своей соцсети Truth Social. Он выразил уверенность, что Даффи, даже если пробудет на этом посту недолго, станет отличным руководителем для агентства, которое, по его словам, приобретает все большее значение.
Ранее комитет Сената по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить космического туриста и миллиардера Джареда Айзекмана на должность главы NASA, однако президент отозвал его кандидатуру. По данным американских СМИ, Айзекман считался близким к предпринимателю Илону Маску, который после ухода с поста главы DOGE вступил с Трампом в перепалку в соцсетях, а в настоящее время планирует создать собственную партию. По утверждению Трампа, Маск предлагал ему назначить главой NASA своего друга, не уточнив его имени.
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