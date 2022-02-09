09 февраля 2022
08 февраля 2022

В ЯНАО на месторождении «Газпромнефти» произошло возгорание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ЯНАО, янао, месторождение, факела, попутный газ, ямал
На месторождении «Газпромнефть-Заполярья» произошло возгорание Фото:

В ЯНАО на Песцовом месторождении «Газпромнефть-Заполярья» произошло возгорание при ведении строительных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«При проведении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте Песцового месторождения „Газпромнефть-Заполярья“ произошло возгорание в районе блока управления запорных арматур и дренажной емкости. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших и ущерба нет», — говорится в сообщении компании.

URA.RU ранее сообщало, что «Газпром нефть» сформировала новый центр по нефтедобыче в ЯНАО. Был введен в эксплуатацию центральный пункт сбора нефти в Песцовом и Ен-Яхинском месторождениях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ЯНАО на Песцовом месторождении «Газпромнефть-Заполярья» произошло возгорание при ведении строительных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «При проведении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте Песцового месторождения „Газпромнефть-Заполярья“ произошло возгорание в районе блока управления запорных арматур и дренажной емкости. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших и ущерба нет», — говорится в сообщении компании. URA.RU ранее сообщало, что «Газпром нефть» сформировала новый центр по нефтедобыче в ЯНАО. Был введен в эксплуатацию центральный пункт сбора нефти в Песцовом и Ен-Яхинском месторождениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...