В ЯНАО на месторождении «Газпромнефти» произошло возгорание

На месторождении «Газпромнефть-Заполярья» произошло возгорание Фото: Максим Егоров © URA.RU

В ЯНАО на Песцовом месторождении «Газпромнефть-Заполярья» произошло возгорание при ведении строительных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«При проведении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте Песцового месторождения „Газпромнефть-Заполярья“ произошло возгорание в районе блока управления запорных арматур и дренажной емкости. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших и ущерба нет», — говорится в сообщении компании.

URA.RU ранее сообщало, что «Газпром нефть» сформировала новый центр по нефтедобыче в ЯНАО. Был введен в эксплуатацию центральный пункт сбора нефти в Песцовом и Ен-Яхинском месторождениях.