13 февраля 2022

В Екатеринбурге изменили автомобильное движение на Сортировке

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Визит Куйвашева на УЗТМ. Екатеринбург, снег, пробка, дорога, автомобили
В Екатеринбурге запретили поворачивать на Теплоходный проезд с улицы Таватуйская (со стороны Бебеля) Фото:

В Екатеринбурге изменили порядок движения на пересечении улиц Таватуйская — Теплоходный проезд со стороны улицы Бебеля. Водителям запретили поворачивать налево, установив соответствующий знак, сообщается на официальном портале администрации города.

«Для повышения пропускной способности и обеспечения безопасного движения запрещен левый поворот с улицы Таватуйской (со стороны улицы Бебеля) на Теплоходный проезд», — сообщается в релизе. Администрация также напоминает всем водителям о необходимости соблюдения ПДД — согласно ст. 12.16, ч. 2 КоАП РФ, нарушение влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1000-1500 рублей.

Ранее изменили движение на улицах в центре города — открыли реверсивное движение по улице Радищева на участке от Московской до Гурзуфской. Кроме того, с 12 февраля перекрыли связующую с Академическим районом улицу Серафимы Дерябиной ради строительства трамвайной линии в район, но водители были поражены результатом.

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В Екатеринбурге изменили порядок движения на пересечении улиц Таватуйская — Теплоходный проезд со стороны улицы Бебеля. Водителям запретили поворачивать налево, установив соответствующий знак, сообщается на официальном портале администрации города. «Для повышения пропускной способности и обеспечения безопасного движения запрещен левый поворот с улицы Таватуйской (со стороны улицы Бебеля) на Теплоходный проезд», — сообщается в релизе. Администрация также напоминает всем водителям о необходимости соблюдения ПДД — согласно ст. 12.16, ч. 2 КоАП РФ, нарушение влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1000-1500 рублей. Ранее изменили движение на улицах в центре города — открыли реверсивное движение по улице Радищева на участке от Московской до Гурзуфской. Кроме того, с 12 февраля перекрыли связующую с Академическим районом улицу Серафимы Дерябиной ради строительства трамвайной линии в район, но водители были поражены результатом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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