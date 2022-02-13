В Екатеринбурге изменили автомобильное движение на Сортировке

В Екатеринбурге изменили порядок движения на пересечении улиц Таватуйская — Теплоходный проезд со стороны улицы Бебеля. Водителям запретили поворачивать налево, установив соответствующий знак, сообщается на официальном портале администрации города.
«Для повышения пропускной способности и обеспечения безопасного движения запрещен левый поворот с улицы Таватуйской (со стороны улицы Бебеля) на Теплоходный проезд», — сообщается в релизе. Администрация также напоминает всем водителям о необходимости соблюдения ПДД — согласно ст. 12.16, ч. 2 КоАП РФ, нарушение влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1000-1500 рублей.
В Екатеринбурге изменили порядок движения на пересечении улиц Таватуйская — Теплоходный проезд со стороны улицы Бебеля. Водителям запретили поворачивать налево, установив соответствующий знак, сообщается на официальном портале администрации города. «Для повышения пропускной способности и обеспечения безопасного движения запрещен левый поворот с улицы Таватуйской (со стороны улицы Бебеля) на Теплоходный проезд», — сообщается в релизе. Администрация также напоминает всем водителям о необходимости соблюдения ПДД — согласно ст. 12.16, ч. 2 КоАП РФ, нарушение влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1000-1500 рублей. Ранее изменили движение на улицах в центре города — открыли реверсивное движение по улице Радищева на участке от Московской до Гурзуфской. Кроме того, с 12 февраля перекрыли связующую с Академическим районом улицу Серафимы Дерябиной ради строительства трамвайной линии в район, но водители были поражены результатом.