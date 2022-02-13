Инвалид живет в квартире, где греется электроплиткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инвалиду второй группы Андрею Беленко выдали муниципальную квартиру в Сосьве (Свердловская область) из маневренного фонда. Печь в ней топить нельзя, поэтому ему приходится поддерживать тепло электроплиткой. Об этом журналистам сообщила адвокат Беленко Татьяна Сазонова.

«Квартира ему предоставлена на улице Ленина. В квартирах под ним и над ним никто не живет. Через квартиры идет одна печная труба. Думала, нужно просто вызвать печника и помочь парню с отоплением, но, оказалось, что в этой печи в принципе нельзя разводить огонь», — сообщила Сазонова сайту prososvu.ru.

Она уточнила, что если затопить печь, то дым повалится в квартиру, поэтому пользоваться ей нельзя. «Написала от его имени обращение в мэрию. С ним внимательно ознакомились. Сказали, что ответственный специалист находится на больничном. Как жить Андрею — непонятно. Он что на улице, что дома ходит в одежде, — отметила адвокат.

На данный момент Беленко может рассчитывать на получение квартиры в Серове на льготной основе. Когда в нынешней квартире становилось невыносимо холодно, он просился переночевать к матери. Сам он воспитывался в детском доме. Несколько лет назад Андрея, его сестру и брата изъяли из семьи.

В пресс-службе администрации сосьвинского городского округа URA.RU пояснили, что на главу городского округа Геннадия Макарова поступало обращение от самого Беленко. На данный момент обращение рассматривает комитет по муниципальному имуществу.

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