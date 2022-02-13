Политик из ХМАО заступился за Кадырова

14 февраля 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Югорский оппозиционер встал на сторону главы Чечни Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер югорского отделения парти «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов заступился за главу Чечни Рамзана Кадырова в скандале вокруг задержания жены федерального судьи Сайди Янгулбаева — Заремы Мусаевой. Своим мнением Абдуррахманов поделился на youtube-канале «Правда Югра». «Супругу федерального судьи Сайди Янгулбаева привезли [В Чечню] в качестве свидетеля. Это был резонанс, это был шок для сайтов, журналистов, блогеров. А что в других регионах совершается — об этом никто не говорит.<…> Понятно, Рамазана Кадырова много кто не любит, потому что он для своего региона делает больше, чем все остальные регионы. Он признался недавно, что бюджет Чечни — 300 миллиардов рублей из федерального бюджета. А сколько ваш губернатор получает оттуда?» — задался вопросом Абдуррахманов. Ранее URA.RU сообщало, что правозащитники заявляли о том, что супругу Янгулбаева Зарему Мусаеву якобы похитили силовики Чечни. Позже глава региона Рамзан Кадыров утверждал, что Мусаеву задержали и доставили в Грозный из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Лидер югорского отделения парти «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов заступился за главу Чечни Рамзана Кадырова в скандале вокруг задержания жены федерального судьи Сайди Янгулбаева — Заремы Мусаевой. Своим мнением Абдуррахманов поделился на youtube-канале «Правда Югра». «Супругу федерального судьи Сайди Янгулбаева привезли [В Чечню] в качестве свидетеля. Это был резонанс, это был шок для сайтов, журналистов, блогеров. А что в других регионах совершается — об этом никто не говорит.<…> Понятно, Рамазана Кадырова много кто не любит, потому что он для своего региона делает больше, чем все остальные регионы. Он признался недавно, что бюджет Чечни — 300 миллиардов рублей из федерального бюджета. А сколько ваш губернатор получает оттуда?» — задался вопросом Абдуррахманов. Ранее URA.RU сообщало, что правозащитники заявляли о том, что супругу Янгулбаева Зарему Мусаеву якобы похитили силовики Чечни. Позже глава региона Рамзан Кадыров утверждал, что Мусаеву задержали и доставили в Грозный из-за игнорирования повесток Следственного комитета России.