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Политик из ХМАО заступился за Кадырова

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Югорский оппозиционер встал на сторону главы Чечни Рамзана Кадырова Фото:

Лидер югорского отделения парти «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов заступился за главу Чечни Рамзана Кадырова в скандале вокруг задержания жены федерального судьи Сайди Янгулбаева — Заремы Мусаевой. Своим мнением Абдуррахманов поделился на youtube-канале «Правда Югра».

«Супругу федерального судьи Сайди Янгулбаева привезли [В Чечню] в качестве свидетеля. Это был резонанс, это был шок для сайтов, журналистов, блогеров. А что в других регионах совершается — об этом никто не говорит.<…> Понятно, Рамазана Кадырова много кто не любит, потому что он для своего региона делает больше, чем все остальные регионы. Он признался недавно, что бюджет Чечни — 300 миллиардов рублей из федерального бюджета. А сколько ваш губернатор получает оттуда?» — задался вопросом Абдуррахманов.

Ранее URA.RU сообщало, что правозащитники заявляли о том, что супругу Янгулбаева Зарему Мусаеву якобы похитили силовики Чечни. Позже глава региона Рамзан Кадыров утверждал, что Мусаеву задержали и доставили в Грозный из-за игнорирования повесток Следственного комитета России.

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Лидер югорского отделения парти «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов заступился за главу Чечни Рамзана Кадырова в скандале вокруг задержания жены федерального судьи Сайди Янгулбаева — Заремы Мусаевой. Своим мнением Абдуррахманов поделился на youtube-канале «Правда Югра». «Супругу федерального судьи Сайди Янгулбаева привезли [В Чечню] в качестве свидетеля. Это был резонанс, это был шок для сайтов, журналистов, блогеров. А что в других регионах совершается — об этом никто не говорит.<…> Понятно, Рамазана Кадырова много кто не любит, потому что он для своего региона делает больше, чем все остальные регионы. Он признался недавно, что бюджет Чечни — 300 миллиардов рублей из федерального бюджета. А сколько ваш губернатор получает оттуда?» — задался вопросом Абдуррахманов. Ранее URA.RU сообщало, что правозащитники заявляли о том, что супругу Янгулбаева Зарему Мусаеву якобы похитили силовики Чечни. Позже глава региона Рамзан Кадыров утверждал, что Мусаеву задержали и доставили в Грозный из-за игнорирования повесток Следственного комитета России.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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