Центробанк разработал меры для повышения уровня жизни россиян

15 февраля 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

В ЦБ хотят ввести закон о кредитных каникулах и создать социальные счета для помощи россиянам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Банк России создал комплекс мер по поддержке людей с невысокими доходами, среди которых введение закона о кредитных каникулах. Об этом заявил руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута. «Мы подошли к [поддержке людей с невысокими доходами] системно: не просто предложили инициативы, но предварительно на нескольких фокус-группах изучили потребности и пожелания людей. Получился целый комплекс мер», — рассказал Михаил Мамута в интервью «Известиям». Одна из главных мер — введение кредитных каникул, продолжил глава службы Банка России по защите прав потребителя. ЦБ считают, что кредитные каникулы должны предоставляться на срок от шести месяцев по всем договорам вне зависимости от срока и суммы займа в случае, если доходы человека упали, объяснил он. Мамута добавил, что если у человека несколько кредитов, то каникулы можно будет брать по каждому из них. Очень важная инициатива, по его словам, поддержка нуждающихся людей с помощью социального счета с начисление процентов на остаток в привязке к ключевой ставке. «Человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года», — добавил Михаил Мамута. Среди остальных мер из планируемого комплекса глава службы ЦБ по защите прав потребителей назвал отмену комиссии при переводе денег самому себе на счет из другого банка. Также предполагается освобождение от комиссий владельцев карты «Мир» на любые трансакции в сумме до 15 тысяч рублей в месяц. «В нашем понимании неважно, за что человек платит — за ЖКХ, за товары, за услуги, переводит деньги другому физлицу», — подчеркнул Мамута. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ подготовили законопроект о льготных вкладах для нуждающегося населения. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил платить льготы только бедным россиянам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банк России создал комплекс мер по поддержке людей с невысокими доходами, среди которых введение закона о кредитных каникулах. Об этом заявил руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута. «Мы подошли к [поддержке людей с невысокими доходами] системно: не просто предложили инициативы, но предварительно на нескольких фокус-группах изучили потребности и пожелания людей. Получился целый комплекс мер», — рассказал Михаил Мамута в интервью «Известиям». Одна из главных мер — введение кредитных каникул, продолжил глава службы Банка России по защите прав потребителя. ЦБ считают, что кредитные каникулы должны предоставляться на срок от шести месяцев по всем договорам вне зависимости от срока и суммы займа в случае, если доходы человека упали, объяснил он. Мамута добавил, что если у человека несколько кредитов, то каникулы можно будет брать по каждому из них. Очень важная инициатива, по его словам, поддержка нуждающихся людей с помощью социального счета с начисление процентов на остаток в привязке к ключевой ставке. «Человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года», — добавил Михаил Мамута. Среди остальных мер из планируемого комплекса глава службы ЦБ по защите прав потребителей назвал отмену комиссии при переводе денег самому себе на счет из другого банка. Также предполагается освобождение от комиссий владельцев карты «Мир» на любые трансакции в сумме до 15 тысяч рублей в месяц. «В нашем понимании неважно, за что человек платит — за ЖКХ, за товары, за услуги, переводит деньги другому физлицу», — подчеркнул Мамута. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ подготовили законопроект о льготных вкладах для нуждающегося населения. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил платить льготы только бедным россиянам.