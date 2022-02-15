В Кремле назвали «страшилками Запада» слухи о войне с Украиной

15 февраля 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Россия не должна ни с кем обсуждать военные учения на своей территории, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обращаться за комментариями о «вторжении РФ на Украину» к зарубежным авторам «страшилок», которые, «как мантру», повторяют о скором начале войны. Так он ответил на вопрос журналистов о том, означает ли возвращение российских войск в казармы деэскалацию конфликта с Украиной. «Мы всегда говорили, что после того, как завершаются учения, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Так происходит и в этот раз. Здесь нет никакой новизны. Все остальные страшилки — обращайтесь к их авторам, которые сидят за океаном и, как мантру, повторяют о скором начале войны», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия и дальше будет проводить учения на своей территории. Он напомнил, что это право государства, и оно не подлежит обсуждению ни с кем. В Беларуси совершаются совместные с Россией учения «Союзная решимость — 2022». Они проходят на территории республики с 10 по 20 февраля. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска начали возвращаться в места дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов уже начали погрузку в поезда и машины. Ранее президент РФ Владимир Путин также пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону вывести тысячи военных РФ с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обращаться за комментариями о «вторжении РФ на Украину» к зарубежным авторам «страшилок», которые, «как мантру», повторяют о скором начале войны. Так он ответил на вопрос журналистов о том, означает ли возвращение российских войск в казармы деэскалацию конфликта с Украиной. «Мы всегда говорили, что после того, как завершаются учения, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Так происходит и в этот раз. Здесь нет никакой новизны. Все остальные страшилки — обращайтесь к их авторам, которые сидят за океаном и, как мантру, повторяют о скором начале войны», — рассказал Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия и дальше будет проводить учения на своей территории. Он напомнил, что это право государства, и оно не подлежит обсуждению ни с кем. В Беларуси совершаются совместные с Россией учения «Союзная решимость — 2022». Они проходят на территории республики с 10 по 20 февраля. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска начали возвращаться в места дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов уже начали погрузку в поезда и машины. Ранее президент РФ Владимир Путин также пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону вывести тысячи военных РФ с территории Беларуси после окончания проверки боеготовности. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину.