Директор школы стала автором предвыборной интриги в Екатеринбурге

15 февраля 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Директору школы предлагали стать промэрским кандидатом на довыборах в гордуму, но она попросила другой пост Фото: Анна Майорова © URA.RU Стали известны подробности подбора промэрского кандидата на довыборах в гордуму Екатеринбурга по Ленинскому округу №10 (намечены на 27 марта). По данным URA.RU, основным претендентом на выдвижение от «Единой России» изначально была не директор школы №140 Александра Журавлева, а директор школы №16 Любовь Безбородько, и это главная предвыборная интрига кампании. «Уже пройдя все согласования, Безбородько попросила [у руководства города] не отправлять ее в думу, а сделать заместителем главы Академического [района]. Ее просьбу удовлетворили, и пришлось срочно искать кого-то другого (в итоге остановились на Журавлевой). С февраля Безбородько работает замом главы Академического», — поделился источник агентства в муниципальной власти. Префект Николай Смирнягин назначение подтвердил. Но функционал Безбородько чиновник в разговоре с URA.RU не уточнил. По словам Смирнягина, у него будет не шесть заместителей, как у других глав районов, а три (это ранее анонсировало агентство). Зоны ответственности каждого заместителя будут определены только после окончательного комплектования команды — то есть после назначения третьего зама, добавил Смирнягин. Ранее URA.RU писало о назначении его заместителем бывшего директора свердловского МФЦ Натальи Змеевой. Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут не только в Ленинскому округе №10, но и в Верх-Исетском округе №2. Команду мэра Алексея Орлова там представляет директор школы №168 Татьяна Вяткина (проблем с ее выдвижением у городских властей не было). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Стали известны подробности подбора промэрского кандидата на довыборах в гордуму Екатеринбурга по Ленинскому округу №10 (намечены на 27 марта). По данным URA.RU, основным претендентом на выдвижение от «Единой России» изначально была не директор школы №140 Александра Журавлева, а директор школы №16 Любовь Безбородько, и это главная предвыборная интрига кампании. «Уже пройдя все согласования, Безбородько попросила [у руководства города] не отправлять ее в думу, а сделать заместителем главы Академического [района]. Ее просьбу удовлетворили, и пришлось срочно искать кого-то другого (в итоге остановились на Журавлевой). С февраля Безбородько работает замом главы Академического», — поделился источник агентства в муниципальной власти. Префект Николай Смирнягин назначение подтвердил. Но функционал Безбородько чиновник в разговоре с URA.RU не уточнил. По словам Смирнягина, у него будет не шесть заместителей, как у других глав районов, а три (это ранее анонсировало агентство). Зоны ответственности каждого заместителя будут определены только после окончательного комплектования команды — то есть после назначения третьего зама, добавил Смирнягин. Ранее URA.RU писало о назначении его заместителем бывшего директора свердловского МФЦ Натальи Змеевой. Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут не только в Ленинскому округе №10, но и в Верх-Исетском округе №2. Команду мэра Алексея Орлова там представляет директор школы №168 Татьяна Вяткина (проблем с ее выдвижением у городских властей не было).