Директор школы стала автором предвыборной интриги в Екатеринбурге

Стали известны подробности подбора промэрского кандидата на довыборах в гордуму Екатеринбурга по Ленинскому округу №10 (намечены на 27 марта). По данным URA.RU, основным претендентом на выдвижение от «Единой России» изначально была не директор школы №140 Александра Журавлева, а директор школы №16 Любовь Безбородько, и это главная предвыборная интрига кампании.
«Уже пройдя все согласования, Безбородько попросила [у руководства города] не отправлять ее в думу, а сделать заместителем главы Академического [района]. Ее просьбу удовлетворили, и пришлось срочно искать кого-то другого (в итоге остановились на Журавлевой). С февраля Безбородько работает замом главы Академического», — поделился источник агентства в муниципальной власти. Префект Николай Смирнягин назначение подтвердил.
Но функционал Безбородько чиновник в разговоре с URA.RU не уточнил. По словам Смирнягина, у него будет не шесть заместителей, как у других глав районов, а три (это ранее анонсировало агентство). Зоны ответственности каждого заместителя будут определены только после окончательного комплектования команды — то есть после назначения третьего зама, добавил Смирнягин. Ранее URA.RU писало о назначении его заместителем бывшего директора свердловского МФЦ Натальи Змеевой.
Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут не только в Ленинскому округе №10, но и в Верх-Исетском округе №2. Команду мэра Алексея Орлова там представляет директор школы №168 Татьяна Вяткина (проблем с ее выдвижением у городских властей не было).
Стали известны подробности подбора промэрского кандидата на довыборах в гордуму Екатеринбурга по Ленинскому округу №10 (намечены на 27 марта). По данным URA.RU, основным претендентом на выдвижение от «Единой России» изначально была не директор школы №140 Александра Журавлева, а директор школы №16 Любовь Безбородько, и это главная предвыборная интрига кампании. «Уже пройдя все согласования, Безбородько попросила [у руководства города] не отправлять ее в думу, а сделать заместителем главы Академического [района]. Ее просьбу удовлетворили, и пришлось срочно искать кого-то другого (в итоге остановились на Журавлевой). С февраля Безбородько работает замом главы Академического», — поделился источник агентства в муниципальной власти. Префект Николай Смирнягин назначение подтвердил. Но функционал Безбородько чиновник в разговоре с URA.RU не уточнил. По словам Смирнягина, у него будет не шесть заместителей, как у других глав районов, а три (это ранее анонсировало агентство). Зоны ответственности каждого заместителя будут определены только после окончательного комплектования команды — то есть после назначения третьего зама, добавил Смирнягин. Ранее URA.RU писало о назначении его заместителем бывшего директора свердловского МФЦ Натальи Змеевой. Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут не только в Ленинскому округе №10, но и в Верх-Исетском округе №2. Команду мэра Алексея Орлова там представляет директор школы №168 Татьяна Вяткина (проблем с ее выдвижением у городских властей не было).