Директор школы стала автором предвыборной интриги в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
Директору школы предлагали стать промэрским кандидатом на довыборах в гордуму, но она попросила другой пост Фото:

Стали известны подробности подбора промэрского кандидата на довыборах в гордуму Екатеринбурга по Ленинскому округу №10 (намечены на 27 марта). По данным URA.RU, основным претендентом на выдвижение от «Единой России» изначально была не директор школы №140 Александра Журавлева, а директор школы №16 Любовь Безбородько, и это главная предвыборная интрига кампании.

«Уже пройдя все согласования, Безбородько попросила [у руководства города] не отправлять ее в думу, а сделать заместителем главы Академического [района]. Ее просьбу удовлетворили, и пришлось срочно искать кого-то другого (в итоге остановились на Журавлевой). С февраля Безбородько работает замом главы Академического», — поделился источник агентства в муниципальной власти. Префект Николай Смирнягин назначение подтвердил.

Но функционал Безбородько чиновник в разговоре с URA.RU не уточнил. По словам Смирнягина, у него будет не шесть заместителей, как у других глав районов, а три (это ранее анонсировало агентство). Зоны ответственности каждого заместителя будут определены только после окончательного комплектования команды — то есть после назначения третьего зама, добавил Смирнягин. Ранее URA.RU писало о назначении его заместителем бывшего директора свердловского МФЦ Натальи Змеевой.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут не только в Ленинскому округе №10, но и в Верх-Исетском округе №2. Команду мэра Алексея Орлова там представляет директор школы №168 Татьяна Вяткина (проблем с ее выдвижением у городских властей не было).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Стали известны подробности подбора промэрского кандидата на довыборах в гордуму Екатеринбурга по Ленинскому округу №10 (намечены на 27 марта). По данным URA.RU, основным претендентом на выдвижение от «Единой России» изначально была не директор школы №140 Александра Журавлева, а директор школы №16 Любовь Безбородько, и это главная предвыборная интрига кампании. «Уже пройдя все согласования, Безбородько попросила [у руководства города] не отправлять ее в думу, а сделать заместителем главы Академического [района]. Ее просьбу удовлетворили, и пришлось срочно искать кого-то другого (в итоге остановились на Журавлевой). С февраля Безбородько работает замом главы Академического», — поделился источник агентства в муниципальной власти. Префект Николай Смирнягин назначение подтвердил. Но функционал Безбородько чиновник в разговоре с URA.RU не уточнил. По словам Смирнягина, у него будет не шесть заместителей, как у других глав районов, а три (это ранее анонсировало агентство). Зоны ответственности каждого заместителя будут определены только после окончательного комплектования команды — то есть после назначения третьего зама, добавил Смирнягин. Ранее URA.RU писало о назначении его заместителем бывшего директора свердловского МФЦ Натальи Змеевой. Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут не только в Ленинскому округе №10, но и в Верх-Исетском округе №2. Команду мэра Алексея Орлова там представляет директор школы №168 Татьяна Вяткина (проблем с ее выдвижением у городских властей не было).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...