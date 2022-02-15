Протеже мэра Екатеринбурга устроили к главе нового района

15 февраля 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Наталья Змеева стала одним из трех заместителей главы Академического района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший директор свердловского многофункционального центра (МФЦ) Наталья Змеева назначена заместителем главы нового — Академического — района Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти и подтвердил префект Николай Смирнягин. «Наталья Александровна [Змеева] действительно назначена моим заместителем», — сказал Смирнягин. Какой функционал будет у Змеевой в районной администрации, он не уточнил. По словам Смирнягина, у него будет не шесть заместителей, как у других глав районов, а три (это ранее анонсировало агентство). И зоны ответственности каждого заместителя будут определены только после окончательного комплектования команды — то есть после назначения третьего зама, добавил Смирнягин. В его команде с недавнего времени также трудится экс-директор школы №16 Любовь Безбородько. Наталья Змеева возглавила МФЦ Свердловской области в 2017 году (до этого три года она руководила екатеринбургским МФЦ). В 2020-м она покинула структуру — по инициативе замгубернатора Олега Чемезова, который хотел видеть на месте Змеевой своего человека. Перестановку сопровождал скандал: работники МФЦ публично просили сохранить начальника. Долгое время Змееву считали протеже бывшего вице-мэра и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, которого называли «серым кардиналом» екатеринбургской и свердловской политики и который в 2018 году покинул власть после конфликта с главой региона. Но впоследствии, как объясняли собеседники URA.RU, такая оценка перестала быть справедливой: за годы работы Змеева сумела доказать фронтменам областного правительства (в том числе Орлову, бывшему тогда первым замгубернатора), что, во-первых, является эффективным менеджером, во-вторых, она — человек системы. В мае 2021 года Орлов хотел сделать Змееву директором ЦПКиО им. Маяковского. Но в последний момент назначение сорвалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший директор свердловского многофункционального центра (МФЦ) Наталья Змеева назначена заместителем главы нового — Академического — района Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти и подтвердил префект Николай Смирнягин. «Наталья Александровна [Змеева] действительно назначена моим заместителем», — сказал Смирнягин. Какой функционал будет у Змеевой в районной администрации, он не уточнил. По словам Смирнягина, у него будет не шесть заместителей, как у других глав районов, а три (это ранее анонсировало агентство). И зоны ответственности каждого заместителя будут определены только после окончательного комплектования команды — то есть после назначения третьего зама, добавил Смирнягин. В его команде с недавнего времени также трудится экс-директор школы №16 Любовь Безбородько. Наталья Змеева возглавила МФЦ Свердловской области в 2017 году (до этого три года она руководила екатеринбургским МФЦ). В 2020-м она покинула структуру — по инициативе замгубернатора Олега Чемезова, который хотел видеть на месте Змеевой своего человека. Перестановку сопровождал скандал: работники МФЦ публично просили сохранить начальника. Долгое время Змееву считали протеже бывшего вице-мэра и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, которого называли «серым кардиналом» екатеринбургской и свердловской политики и который в 2018 году покинул власть после конфликта с главой региона. Но впоследствии, как объясняли собеседники URA.RU, такая оценка перестала быть справедливой: за годы работы Змеева сумела доказать фронтменам областного правительства (в том числе Орлову, бывшему тогда первым замгубернатора), что, во-первых, является эффективным менеджером, во-вторых, она — человек системы. В мае 2021 года Орлов хотел сделать Змееву директором ЦПКиО им. Маяковского. Но в последний момент назначение сорвалось.