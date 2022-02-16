Зэк из ХМАО засудил Центр СПИД за ошибочный тест на ВИЧ

17 февраля 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Из-за ошибочного диагноза от заключенного отвернулись родственники и друзья, а жена запретила видеться с ребенком (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-заключенный исправительной колонии №11 города Сургута выиграл суд против «Центра профилактики и борьбы со СПИД» в ХМАО из-за ошибочного диагноза «ВИЧ-инфекция», который был опровергнут спустя шесть лет. Мужчина получит компенсацию от учреждения в размере 70 тысяч рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте голышмановского районного суда Тюменской области. Мужчина в исковых требованиях заявлял, что намерен взыскать за моральный ущерб с «Центра-СПИД» 10 миллионов рублей, а с администрации тюремной больницы города Тюмени, которая производила забор крови, еще один миллион, но суд лишь частично удовлетворил его требования. Истец, в иске изложил, что за шесть лет из-за статуса ВИЧ-положительного от него ушла жена и запретила ему общаться с несовершеннолетним ребенком, от мужчины якобы отвернулись все друзья и знакомые. «В этот период он испытывал сильный эмоциональный стресс, был подавлен потерял хорошо оплачиваемую работу, потерял семью и друзей, супруга запрещает общаться с ребенком. В результате неправильного установленного диагноза медиками санитарной части №72 ФСИН и „Центра-СПИД“ причинены нравственные страдания», — написано в решении суда. Также гражданин указал, что во время отбывания наказания он не получал антиретровирусную терапию, которая при заболевании обязательно должна быть назначена врачом. Выяснить, намерено ли руководство «Центра профилактики и борьбы со СПИД» обжаловать решение не удалось, в учреждении не ответили на звонок URA.RU. В пресс-службе управления ФСИН по ХМАО не смогли оперативно предоставить комментарий по ситуации с выдачей противовирусной терапии осужденным, но пообещали сделать это в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что СПИД-центр заявил об эпидемии ВИЧ в ХМАО. В регионе более 1% жителей заражены ВИЧ-инфекцией, это порядка 16 тысяч инфицированных по всему округу, это позволяет специалистам сделать вывод о развитии об активном приросте заболеваемости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-заключенный исправительной колонии №11 города Сургута выиграл суд против «Центра профилактики и борьбы со СПИД» в ХМАО из-за ошибочного диагноза «ВИЧ-инфекция», который был опровергнут спустя шесть лет. Мужчина получит компенсацию от учреждения в размере 70 тысяч рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте голышмановского районного суда Тюменской области. Мужчина в исковых требованиях заявлял, что намерен взыскать за моральный ущерб с «Центра-СПИД» 10 миллионов рублей, а с администрации тюремной больницы города Тюмени, которая производила забор крови, еще один миллион, но суд лишь частично удовлетворил его требования. Истец, в иске изложил, что за шесть лет из-за статуса ВИЧ-положительного от него ушла жена и запретила ему общаться с несовершеннолетним ребенком, от мужчины якобы отвернулись все друзья и знакомые. «В этот период он испытывал сильный эмоциональный стресс, был подавлен потерял хорошо оплачиваемую работу, потерял семью и друзей, супруга запрещает общаться с ребенком. В результате неправильного установленного диагноза медиками санитарной части №72 ФСИН и „Центра-СПИД“ причинены нравственные страдания», — написано в решении суда. Также гражданин указал, что во время отбывания наказания он не получал антиретровирусную терапию, которая при заболевании обязательно должна быть назначена врачом. Выяснить, намерено ли руководство «Центра профилактики и борьбы со СПИД» обжаловать решение не удалось, в учреждении не ответили на звонок URA.RU. В пресс-службе управления ФСИН по ХМАО не смогли оперативно предоставить комментарий по ситуации с выдачей противовирусной терапии осужденным, но пообещали сделать это в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что СПИД-центр заявил об эпидемии ВИЧ в ХМАО. В регионе более 1% жителей заражены ВИЧ-инфекцией, это порядка 16 тысяч инфицированных по всему округу, это позволяет специалистам сделать вывод о развитии об активном приросте заболеваемости.